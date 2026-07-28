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台股今（28）日崩跌2030.83點，單日跌幅史上第三慘，更失守42000點，收在41603.36點，跌幅4.65%。對此，金管會表示，同時段亞洲主要股市韓國跌更重10.64%，日本股市也跌了4.2%，也強調台股基本面上市櫃上半年營收年成長35.96%，截至昨日信用交易之整戶擔保維持率175.12%，借券賣出占市場成交值比率3.80%。金管會證期局表示，今日台股收盤指數41603.36點，下跌2030.83點，跌幅4.65%，成交量約8094.82億元，同時段截至今日下午1時30分，亞洲主要股市新加坡跌0.17%，上海跌1.32%，香港跌0.21%，但日本也跌4.20%，韓國跌更重10.64%。不過，金管會強調，就台股基本面來看，集中市場截至今年6月底本益比約31.78倍，現金殖利率1.56%，加計股票股利為1.59%，國內上市櫃公司今年截至6月底累計營收合計約30.49兆元，較去年同期增加35.96%。