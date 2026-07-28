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熊本7.1強震「日本神速反應被讚爆」！監視器畫面台灣人全跪

隨即所有人意識到是地震後，神速同步全部鑽進辦公室桌下避難，本來滿滿辦公室人潮全部消失。

未來恐怕還有規模6餘震！日本九州阿蘇火山躁動更要留意

推估後續高機率會有「規模6以上的餘震」出現

日本九州的阿蘇火山，是否會因為此次地震「變得活躍」，也是一大關注重點

▲日本熊本縣28日下午發生規模7.1地震，震源深度僅約10公里，專家推估後續高機率會有「規模6以上的餘震」出現。（圖／翻攝自Yahoo JAPAN!）

日本九州於今（28）日下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，後續也不斷發生餘震，日本氣象廳也發布海嘯警戒。地震當時正值上班時間，許多日本上班族也都在辦公室作業當中，結果根據日媒報導，當地震來襲時，日本人第一秒反應全員躲進辦公桌底下，畫面曝光後讓不少台灣人都讚嘆：「日本人的防災教育真的超級好，台灣人都自嘆不如。」根據日本《TBS NEWS》報導，日本在下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，且後續也不斷出現餘震，其中電視台內的監視器畫面也隨即曝光，當強震來襲時，所有人先是愣住一秒看看發生什麼狀況，影片曝光後，被「台灣地震速報 Taiwan EEW」分享到社群平台上，不少台灣人都讚嘆表示：、「這才是真正地震防災教育啊！我每次躲到桌下都被說大驚小怪」。對於該起地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋就分析，今天規模7.1地震發生後，馬上又出現多起規模4以上餘震，，「這點和台灣近期發生、餘震通常較少的『隱沒帶地震』不同。」郭鎧紋說，，比起地震本身和海嘯的威脅，火山噴發帶來的災害可能更加嚴重，歷史記載，阿蘇火山最大的噴發事件在9萬年前，噴射量超過600立方公里，火山碎屑流覆蓋九州中部，火山灰甚至沉到日本海底部，最遠飄到北海道。