日本九州於今（28）日下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里，後續也不斷發生餘震，日本氣象廳也發布海嘯警戒。地震當時正值上班時間，許多日本上班族也都在辦公室作業當中，結果根據日媒報導，當地震來襲時，日本人第一秒反應全員躲進辦公桌底下，畫面曝光後讓不少台灣人都讚嘆：「日本人的防災教育真的超級好，台灣人都自嘆不如。」
熊本7.1強震「日本神速反應被讚爆」！監視器畫面台灣人全跪
根據日本《TBS NEWS》報導，日本在下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，且後續也不斷出現餘震，其中電視台內的監視器畫面也隨即曝光，當強震來襲時，所有人先是愣住一秒看看發生什麼狀況，隨即所有人意識到是地震後，神速同步全部鑽進辦公室桌下避難，本來滿滿辦公室人潮全部消失。
影片曝光後，被「台灣地震速報 Taiwan EEW」分享到社群平台上，不少台灣人都讚嘆表示：「大家一秒就躲到桌子下，防災教育真的做得很好」、「這如果是在台灣，一堆人一定在那邊保護螢幕什麼的....」、「好標準的防災動作...台灣人大概就坐在椅子上保護螢幕怕摔壞」、「連躲到桌下都這麼快速又整齊，日本防災教育台灣真的要好好學習」、「這才是真正地震防災教育啊！我每次躲到桌下都被說大驚小怪」。
未來恐怕還有規模6餘震！日本九州阿蘇火山躁動更要留意
對於該起地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋就分析，今天規模7.1地震發生後，馬上又出現多起規模4以上餘震，推估後續高機率會有「規模6以上的餘震」出現，「這點和台灣近期發生、餘震通常較少的『隱沒帶地震』不同。」
郭鎧紋說，日本九州的阿蘇火山，是否會因為此次地震「變得活躍」，也是一大關注重點，比起地震本身和海嘯的威脅，火山噴發帶來的災害可能更加嚴重，歷史記載，阿蘇火山最大的噴發事件在9萬年前，噴射量超過600立方公里，火山碎屑流覆蓋九州中部，火山灰甚至沉到日本海底部，最遠飄到北海道。
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根據日本《TBS NEWS》報導，日本在下午4點27分發生芮氏規模7.1強震，且後續也不斷出現餘震，其中電視台內的監視器畫面也隨即曝光，當強震來襲時，所有人先是愣住一秒看看發生什麼狀況，隨即所有人意識到是地震後，神速同步全部鑽進辦公室桌下避難，本來滿滿辦公室人潮全部消失。
影片曝光後，被「台灣地震速報 Taiwan EEW」分享到社群平台上，不少台灣人都讚嘆表示：「大家一秒就躲到桌子下，防災教育真的做得很好」、「這如果是在台灣，一堆人一定在那邊保護螢幕什麼的....」、「好標準的防災動作...台灣人大概就坐在椅子上保護螢幕怕摔壞」、「連躲到桌下都這麼快速又整齊，日本防災教育台灣真的要好好學習」、「這才是真正地震防災教育啊！我每次躲到桌下都被說大驚小怪」。
未來恐怕還有規模6餘震！日本九州阿蘇火山躁動更要留意
對於該起地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋就分析，今天規模7.1地震發生後，馬上又出現多起規模4以上餘震，推估後續高機率會有「規模6以上的餘震」出現，「這點和台灣近期發生、餘震通常較少的『隱沒帶地震』不同。」
郭鎧紋說，日本九州的阿蘇火山，是否會因為此次地震「變得活躍」，也是一大關注重點，比起地震本身和海嘯的威脅，火山噴發帶來的災害可能更加嚴重，歷史記載，阿蘇火山最大的噴發事件在9萬年前，噴射量超過600立方公里，火山碎屑流覆蓋九州中部，火山灰甚至沉到日本海底部，最遠飄到北海道。
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