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針對台北市長蔣萬安近日操作倒閣議題，高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆今（28）日表示，是否要提出不信任案，是立法院依憲政機制行使的職權，予以尊重；但站在高雄立場，他更關心的是，當前國際局勢快速變化，台灣正邁入產業發展的關鍵時刻，朝野應共同把握機會，而非讓特定政黨利益影響國家建設與城市發展。賴瑞隆表示，民主政治本就會有不同主張，但人民最期待的，是朝野共同把事情做好。尤其今年度中央總預算案，自去年8月送交立法院迄今已334天，審議延宕已創下歷史紀錄。現階段國會最重要的工作是「亡羊補牢」，應在新年度總預算案送交前，儘速完成審議，避免重擊各項民生政策及國家建設進度。賴瑞隆指出，台灣正站在全球產業競爭的重要位置，高雄更是半導體、AI、航太、智慧製造等產業的重要基地，此時更需要朝野攜手合作，把有限的時間與資源投入拚經濟、拚建設、拚產業。賴瑞隆表示，尤其對高雄而言，中央總預算攸關城市建設與市民權益。受到藍白強推《財政收支劃分法》修正影響，今年高雄捷運建設經費已出現103億元缺口，若總預算持續延宕，相關工程恐面臨資金調度風險。此外，他長期爭取的大林蒲遷村案，也因為總預算未過影響到相關前期計畫的60億元經費，恐使進度嚴重延宕。此外，《國防自主無人載具採購特別條例》不僅攸關台灣不對稱防衛能力，更關係高雄無人機、航太、金屬扣件等產業升級，以及更多勞工就業機會。賴瑞隆指出，現階段真正的當務之急，是儘速完成中央政府總預算及重大法案審議，讓高雄重大建設不中斷、產業升級不停歇，把握全球變局帶來的新契機。賴瑞隆強調，把競爭留在選舉，把合作留給國家。誠摯呼籲朝野各黨，尤其是有志參選地方政府首長的政治人物，應把人民利益放在第一位，攜手完成總預算及重大法案審議，讓高雄贏得下一波國際競爭，也讓台灣持續穩健向前。