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台北捷運迎新車！北捷今（28）日召開新列車發表記者會，公布斥資5.9億打造的新電聯車，新車增設空氣濾淨機、車門兩側設有開關門提示光條、頭尾車廂提供無線充電功能。台北市長蔣萬安說，未來的尖峰時段運能將增加，每小時可容納超過12,000名乘客，這將大大提升乘客的搭乘體驗和舒適度。蔣萬安今出席「未來已到站-臺北捷運新列車開箱記者會」；他說，臺北市目前的捷運路網已超過130公里，涵蓋117個車站，自營運以來累計載客量突破150億人次，並在去年創下高達7.6億人次的驚人數字，這些成果展現出捷運已成為市民生活中不可取代的交通工具。蔣萬安進一步表示，隨著載客量的激增，尖峰時段車廂的擁擠問題也日益明顯。為了提升乘客的搭乘體驗和舒適度，市政府決定擴充車隊，並購置全新的車廂。他堅持對安全品質的高標準，確保這些新車廂能夠順利與既有系統進行技術對接，為未來的安全行駛打下穩固的基礎。蔣萬安特別感謝各界的支持以及密切合作，從設計、製造、監造、測試以及系統整合等各個環節，團隊在每一個過程中都以最高標準進行檢視，確保新車廂在空間設計與設施上的優化。他指出，新的車廂採用了「一字排」的座位設計，使人員動線更為流暢，並創造出更寬敞的乘車空間。針對臺北市夏季悶熱的氣候，蔣萬安提到，新車廂配備了效能更高的軸流式空調，能夠更均勻地分布冷氣，改善乘客的悶熱感。此外，為了提升安全性，車廂導入了AI 辨識系統，可以即時掌握車廂內人員的滯留情況，保障乘客安全。為了讓乘客更清楚明瞭乘車狀況，設置車門開關燈條，同時還增設了無線充電區，以便旅客在旅途中能隨時充電。蔣萬安強調，這些改變的目的不僅在於提供安全、穩定和高品質的服務，更是在每個細節上展現對乘客的關懷。他信心十足地表示，隨著全新列車的逐步投入運行，未來的尖峰時段運能將增加，每小時可容納超過12,000名乘客，這將大大提升乘客的搭乘體驗和舒適度。