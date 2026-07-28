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▲b16草悟之心(圖／捷工局提供2026.7.28)

備受台中市民期待的捷運藍線，未來不僅是交通動脈，更將化身為絕美的「城市呼吸藝廊」！市府捷工局近日首度公開藍線地下段（B09至B20站）建築設計圖，宣布將以「減法美學」打造全新空間，從東海商圈一路串聯至舊城區，讓捷運站成為會呼吸的城市新地標。捷工局長蘇瑞文表示，未來的藍線地下車站不僅僅是通勤樞紐，更以取得「智慧建築」與「綠建築」雙認證為目標。空間設計導入「減法美學」理念，透過輕量化的出入口設計、結合水平遮陽屋頂及節能玻璃立面，讓陽光與綠意自然融入車站，在提升市民日常通勤體驗的同時，也帶領台中邁向與環境共生的永續城市。蘇瑞文指出，地下段依據區域特性規劃多元風貌。B09站至B14站以「泉源之箭，湧向無限」為設計概念，由西向東串聯大肚山麓「東海國際藝術街」的慢活氣息、東海大學的學術氛圍及台中工業區的產業能量，再延伸至筏子溪綠廊與交通樞紐，並串聯秋紅谷、童書之森及市政府核心，銜接捷運綠線，勾勒知性與都會交融的城市風貌。B15站至B20站則以「光．鏈（Light Link）」為設計概念，將流動的軌道系統轉化為光的脈絡，在城市空間中交會與延展。設計由草悟道的藝文氛圍揭開序幕，一路串聯第二市場等舊城區的歷史脈絡與台鐵台中車站，透過光影主題與場域整合，期盼成為展現台中文化魅力的新地標。蘇瑞文表示，除了重視空間美學，在環境永續方面也下足功夫。全線景觀全面選用維護需求較低的原生樹種，搭配透水鋪面與生態綠化策略，落實低碳發展。此外，車站室內穿堂層及月台層全面導入標準化、模組化的「綠建材系統」，不僅大幅提升施工效率與維護便利性，也兼顧了建築生命週期管理，展現市府推動永續與智慧化發展的堅定決心。