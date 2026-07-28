我是廣告 請繼續往下閱讀

台股熱絡，民眾擴大借貸，衍生出房貸、車貸、信貸、股票融資或質押籌資的「四貸同堂」現象，也引發金管會關注，邀部分銀行「喝咖啡」。對此，金管會今（28）日表示，向銀行了解後，「多重貸款」客戶總人數占比非常低、個位數，目前整體信用風險仍在合規範圍，授信及資產品質可控，但未來會透過日常監理及跨業聯防機制因應，持續關注。就銀行信用風險來看，金管會銀行局副局長王允中說，金管會一直持續監控本國銀行個人貸款辦理，包括例行報表及找部分銀行了解情況，根據銀行表示，銀行辦理個人投資理財貸款仍以擔保授信為最大宗，若依據還款能力及擔保品品質及貸後管理，整體授信模式仍「審慎」。至於同時申辦房貸、車貸、小額信貸等多重貸款，也就是市場上俗稱「四貸同堂」，就3大面向來看，目前整體銀行風控能力尚可因應。王允中說明，房貸增加比例金額是多一些，也比小額信貸多很多，但「多重貸款」客戶占比非常低，占比個位數，至於實際數字並未公開，僅強調，無論是多重借款及負債所得比例高的客戶，各銀行都已有加強管控或加強風險審核。另外，從銀行逾放比率來看，去年至今年本國銀行逾放比維持在0.14%至0.16%，沒有明顯波動，王允中表示，銀行整體信用風險維持在可承受範圍內。對於市場擔憂「四貸同堂」風險，王允中強調，金管會有2大因應作為。首先，針對業務成長異常及風險指標偏離常態納日常監理，再來跨業聯防機制，目前聯徵中心有銀行、證券及保險資訊交流，原本交換的資訊較簡單，將持續強化，也在徵詢銀行意見，看需要再提供什麼資料，在客戶風險評估可更完善。