（本文有雷！有雷！有雷！）

我是廣告 請繼續往下閱讀

（配對成功）

（選了沒結果）

（棄權）

韓國人氣戀愛綜藝《母胎單身戀愛大作戰》第二季，今（28）日在Netflix上架本季完結篇，12位男女中共有2男2女配對成功，分別為讓許多觀眾看了直呼：「怎麼會是選他們！」《母胎單身戀愛大作戰》第五集到第八集間，原本從頭到尾心繫玹諝的他，因為獲得了許多女生選擇，整個人飄掉的赫峻，說出了「我要世界巡迴跟女生約會」爭議超大的名言，讓觀眾、主持人徐仁國等人全都氣炸。不過在最終選擇前，第九集赫峻發現自己其實還是喜歡玹諝，因此跟原本差點鬧翻、還說了「我們就這樣結束吧」的玹諝把話說開，最後兩人成功把話說開，配對成功。第二隊配對成功的則是漢主、振宇，事實上這一對一直處在「女生覺得男生帥」，男生完全對女生沒感覺的狀態，因為他原本喜歡的對象「柾垠」，談戀愛的底線是絕不跟年下交往，因此兩人一直沒有進展，後來男方在多次拉扯下，發現了漢主的好，在漢主的直球進攻下，兩人配對成功。玹諝、赫峻漢主、振宇勝弦：秀炫秀炫：泰勳栽瑞廷允泰勳瑞侖受志柾垠