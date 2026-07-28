（本文有雷！有雷！有雷！）韓國人氣戀愛綜藝《母胎單身戀愛大作戰》第二季，今（28）日在Netflix上架本季完結篇，12位男女中共有2男2女配對成功，分別為節目中一度鬧翻的「玹諝、赫峻」，以及「漢主、振宇」，讓許多觀眾看了直呼：「怎麼會是選他們！」
《母胎單身》配對結果！居然是這兩組
《母胎單身戀愛大作戰》第五集到第八集間，原本從頭到尾心繫玹諝的他，因為獲得了許多女生選擇，整個人飄掉的赫峻，說出了「我要世界巡迴跟女生約會」爭議超大的名言，讓觀眾、主持人徐仁國等人全都氣炸。
不過在最終選擇前，第九集赫峻發現自己其實還是喜歡玹諝，因此跟原本差點鬧翻、還說了「我們就這樣結束吧」的玹諝把話說開，最後兩人成功把話說開，配對成功。
第二隊配對成功的則是漢主、振宇，事實上這一對一直處在「女生覺得男生帥」，男生完全對女生沒感覺的狀態，因為他原本喜歡的對象「柾垠」，談戀愛的底線是絕不跟年下交往，因此兩人一直沒有進展，後來男方在多次拉扯下，發現了漢主的好，在漢主的直球進攻下，兩人配對成功。
母單們的最後選擇：
（配對成功）
玹諝、赫峻
漢主、振宇
（選了沒結果）
勝弦：秀炫
秀炫：泰勳
（棄權）
栽瑞
廷允
泰勳
瑞侖
受志
柾垠
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《母胎單身戀愛大作戰》第五集到第八集間，原本從頭到尾心繫玹諝的他，因為獲得了許多女生選擇，整個人飄掉的赫峻，說出了「我要世界巡迴跟女生約會」爭議超大的名言，讓觀眾、主持人徐仁國等人全都氣炸。
不過在最終選擇前，第九集赫峻發現自己其實還是喜歡玹諝，因此跟原本差點鬧翻、還說了「我們就這樣結束吧」的玹諝把話說開，最後兩人成功把話說開，配對成功。
第二隊配對成功的則是漢主、振宇，事實上這一對一直處在「女生覺得男生帥」，男生完全對女生沒感覺的狀態，因為他原本喜歡的對象「柾垠」，談戀愛的底線是絕不跟年下交往，因此兩人一直沒有進展，後來男方在多次拉扯下，發現了漢主的好，在漢主的直球進攻下，兩人配對成功。
母單們的最後選擇：
（配對成功）
玹諝、赫峻
漢主、振宇
（選了沒結果）
勝弦：秀炫
秀炫：泰勳
（棄權）
栽瑞
廷允
泰勳
瑞侖
受志
柾垠