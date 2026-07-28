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▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市工會行善特攻隊總領隊楊乙記(右)接受高雄市長陳其邁(左)頒獎表揚。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市社福慈善總會理事長李昭揚(右)接受高雄市長陳其邁(左)頒獎表揚。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市工會行善特攻隊優秀幹部及成員於今(28)日，在高雄市政府四維行政中心，接受高雄市長陳其邁頒獎表揚，以感謝他們發揮專業所長，體現工會團結互助的精神，用不同方式為需要的弱勢勞工提供幫助。高雄市長陳其邁是於今(28)日，在市政會議上，表揚高雄市工會行善特攻隊8位優秀幹部及成員，他們是前總領隊陳春生、前副總領隊林進源、總領隊楊乙記、副總領隊洪新傑、物資大隊張益得、服務大隊涂雅慧、社福慈善總會李昭揚、修繕大隊徐有成等人，以感謝他們發揮專業所長，體現工會團結互助的精神，用不同方式為需要的弱勢勞工提供幫助。高雄市政府勞工局局長江健興表示，勞工局為實踐「公平城市、社會共好」的施政目標，勞工局積極團結工會發揮公益力量，並整合熱心勞工朋友的各項專長，於109年8月31日成立「高雄市工會行善特攻隊」，設有修繕大隊、物資大隊、服務大隊等三大公益服務隊，藉由高雄市社福慈善總會統整勸募，辦理義剪、義演、物資發放、修繕等公益活動，迄今已累計完成14案弱勢勞工家戶修繕，累計物資發放、義剪、義煮及義演等公益活動服務約250場次。江健興指出，高雄市工會行善特攻隊經常犧牲假日休閒，熱心挺身參與行善特攻隊各項公益活動不落人後，展現做工人的義氣與溫情。江健興並感謝高雄市社福慈善總會理事長李昭揚所率領的團隊，協助經費募集與使用，這也是高雄市社福慈善總會支持工會行善特攻隊最強而有力的後盾，期待未來工會行善特攻隊再升級，號召更多的工會加入特攻隊行列，連結工會資源，讓愛與團結在高雄港都延續發酵，幫助弱勢勞工，體現工會團結互助的精神。