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▲富邦金控主辦「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」，串聯產官研媒與公益夥伴，共築亞洲公益新未來。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控宣布正式啟動「邦助計畫」，請民眾跑滿40公里，自主選擇支持的公益議題。富邦金副董事長曾銘宗代表出席，分享富邦65年公益初心。（圖／富邦金提供）

富邦金控今（28）日攜手亞洲公益事業研究中心（CAPS）及TVBS GOOD舉辦「共好進行式：富邦×亞洲公益指數行動論壇」，並正式宣布啟動Run For Green®「邦助計畫」。民眾參加2026富邦全民線上跑或指定賽事，累積跑滿40公里後，可從環境永續、弱勢教育、偏鄉陪伴與運動平權4大議題中自主選擇支持方向，讓運動里程轉化為具體公益行動。今日論壇以2026年《亞洲公益指數》為討論起點。CAPS調查顯示，台灣86%受訪社會服務組織曾獲企業資助，企業參與度居亞洲前列；然而，仍有84％組織表示人才招募困難。數據反映，台灣不缺企業投入與社會善意，下一步更需要企業、民眾與公益組織建立能長期合作的參與方式。富邦金副董事長曾銘宗表示，富邦金秉持總裁蔡萬才當時的理念，取之於社會，用之於社會的理念，每年投入約15億元支持公益，期許成為「社會的發電機」，讓共好進行式走得更遠，走得更廣。邦助計畫串聯4個第一線夥伴，台灣山林復育協會推動原生生態復育；第一社會福利基金會投入弱勢教育；基督教芥菜種會陪伴偏鄉兒少；中華民國身障棒壘球協會則推動運動平權。跑者選擇環境永續議題，富邦將為台灣培育一株原生種樹苗；選擇其他3項議題，則由富邦捐贈「邦助金」給對應公益團體。富邦指出，Run For Green®過去以「跑步結合種樹」鼓勵全民參與環境行動，此次進一步延伸至教育、偏鄉陪伴與運動平權。邦助計畫的重點不只是增加捐助項目，而是把選擇權交給跑者，由企業提供資源、公益夥伴回應第一線需求，形成民眾、企業與公益組織共同參與的行動機制。透過論壇與邦助計畫，富邦嘗試把研究洞察轉為實際行動，一方面以跨界對話理解公益組織面臨的挑戰，另一方面運用既有運動平台降低參與門檻，讓每一段累積里程，都能連結一項由跑者選擇的公益支持。