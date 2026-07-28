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台灣旅日好手陽岱鋼昨（27）日透過所屬日本職棒（NPB）二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，將於今年球季後引退，正式結束21年職棒生涯，也是2013年WBC經典賽中華隊最後一位退役的外野手。富邦悍將外野教練林哲瑄今（28）日受訪時表示，當年陽岱鋼是全方位打者，「我很羨慕，想要成為像他那樣的打者，這樣在美國發展也會更順利一點。」他也肯定陽岱鋼離開日職一軍，赴美打獨立聯盟的勇氣，「這是一件不容易的事情，他的目標也許不一樣，想嘗試、感受不同的棒球。」2013年經典賽，中華隊外野陣容相當豪華，左外野手陽岱鋼為日職一軍明星球員，中外野手林哲瑄在前一年登上大聯盟，右外野手張建銘則是中職最具代表的「雷射肩」，當年日、美、台最強的台灣外野手齊聚，中華隊也一路過關斬將，闖進隊史唯一1次8強複賽。談到昔日國家隊隊友引退，林哲瑄說，跟陽岱鋼只有在2013年經典賽的短暫交流，「但我們在比賽的時候有共同目標，為了台灣爭取最好的成績，無論場上、場下都互相分享資訊。」陽岱鋼與林哲瑄正好是日式外野手、美式外野手代表，林哲瑄表示，不會特別去區分差異，「每位選手都是獨特的，無論是日式、美式。發揮自己的優勢幫助球隊，這是最重要的。」林哲瑄回憶，當時陽岱鋼是日職「打、跑、守」3拍子好手，自己打擊比較不出色，「我會觀察每位打者型態，他（陽岱鋼）是全方位打者，我很羨慕，想要成為像他那樣的打者，這樣在美國發展也會更順利一點。」陽岱鋼2017年透過FA（自由球員）制度加盟巨人隊，5年合約後卻未選擇續約，而是遠赴美國加入獨立聯盟，後續又轉戰澳洲聯盟，最後選擇在日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊引退，職棒生涯軌跡相當特別。林哲瑄昔日返台打中職前，也曾加入獨立聯盟，他認為，陽岱鋼從日職一軍跳到獨立聯盟，是一件非常不容、需很大勇氣的決定，「獨立聯盟很辛苦，他的目標也許不一樣，想嘗試、感受不同的棒球。」