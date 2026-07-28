LINE又出狀況了！今（28）日下午4點多開始，有許多商家發現「LINE官方帳號」無法查看對話，導致無法及時回應客人訊息。對此，LINE官方晚間也發布公告證實「服務發生不穩定狀況」，目前正在努力修復中。
LINE官方帳號回不了客人！商家、老闆超崩潰
今（28）日下午開始在社群Threads上，陸續有各式商家、店家老闆崩潰發文「LINE官方大故障，已經超過2小時了，對話鍵點不開，根本回不了客人訊息，有人跟我一樣嗎？」
貼文曝光後，也立刻引出大批商家回應，「LINE官方帳號故障超過兩個小時，有人跟我一樣焦慮嗎」、「為什麼我的「對話」鈕都無法用」、「我一開始還以為是自己手機壞掉，重開、重登、什麼都試了，結果真的是官方系統的問題」、「什麼時候可以修好，客人都沒辦法回」。
據了解，這次目前官方Line@系統出現異常中，導致許多商家無法回應客人，無法正常收發訊息。
LINE官方帳號出狀況！官方證實了
針對本次LINE官方帳號出現無法回應的災情，LINE官方稍早也證實：「從 2026 年 7 月 28 日 16 時 35 分左右起，LINE 官方帳號的整體服務發生不穩定的狀況。部分功能與官方帳號管理頁面可能發生連線失敗之情形，我們亦同時將帳務專區與聊天功能暫時調整為維護模式。」
LINE官方也表示，目前正在調查此問題並努力修復，「異常期間造成任何不便，我們深表歉意。」
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今（28）日下午開始在社群Threads上，陸續有各式商家、店家老闆崩潰發文「LINE官方大故障，已經超過2小時了，對話鍵點不開，根本回不了客人訊息，有人跟我一樣嗎？」
貼文曝光後，也立刻引出大批商家回應，「LINE官方帳號故障超過兩個小時，有人跟我一樣焦慮嗎」、「為什麼我的「對話」鈕都無法用」、「我一開始還以為是自己手機壞掉，重開、重登、什麼都試了，結果真的是官方系統的問題」、「什麼時候可以修好，客人都沒辦法回」。
據了解，這次目前官方Line@系統出現異常中，導致許多商家無法回應客人，無法正常收發訊息。
針對本次LINE官方帳號出現無法回應的災情，LINE官方稍早也證實：「從 2026 年 7 月 28 日 16 時 35 分左右起，LINE 官方帳號的整體服務發生不穩定的狀況。部分功能與官方帳號管理頁面可能發生連線失敗之情形，我們亦同時將帳務專區與聊天功能暫時調整為維護模式。」
LINE官方也表示，目前正在調查此問題並努力修復，「異常期間造成任何不便，我們深表歉意。」