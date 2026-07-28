我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁彥宸表示，自從去年拿下世大運男單金牌後，一度背負外界期待，反而讓自己陷入低潮，因此這段時間持續調整心態，希望重新找回比賽節奏。（圖／羽協提供）

▲黃品銜賽後表示，賽前就設定不能讓對手輕易掌握進攻節奏，因此第二局開始刻意增加來回球數，成功收到效果，也讓自己完成復仇。（圖／羽協提供）

2026年YONEX台北羽球公開賽今（28）日在台北小巨蛋點燃戰火，會外賽首日就有多位地主選手繳出亮眼表現。曾奪成都世大運男單金牌的丁彥宸、男單好手黃品銜，以及兼項出擊的陳肅諭都順利收下首勝，朝會內賽門票邁進。其中，陳肅諭再度挑戰單日4戰的高強度賽程，也成為首日焦點之一。丁彥宸首戰面對世界排名接近自己的德國好手基克利茲（Matthias Kicklitz），從開局便展現侵略性十足的進攻節奏，利用大角度斜線殺球不斷撕裂對手防線，首局迅速拉開比分，以21：8輕鬆拿下。進入第二局後，基克利茲逐漸適應節奏，一度與丁彥宸形成拉鋸，不過丁彥宸仍憑藉穩定的進攻與節奏掌控，再以21：14收下勝利，順利挺進會外賽下一輪。丁彥宸表示，自從去年拿下世大運男單金牌後，一度背負外界期待，反而讓自己陷入低潮，因此這段時間持續調整心態，希望重新找回比賽節奏。「現在就是一場一場打，把自己做好，重新建立信心。」另一場地主焦點戰，黃品銜則迎戰世界排名第71的馬來西亞好手詹俊為。雙方今年曾在國際賽交手，當時黃品銜吞下敗仗，這回在主場成功完成甜蜜復仇。黃品銜首局遭對手以21：15先馳得點，不過第二局開始主動拉長回合，利用多拍相持限制詹俊為擅長的進攻節奏，以21：14扳平戰局。決勝局雙方一路纏鬥，黃品銜克服開局落後，在比賽後段連續追分，關鍵時刻再以招牌斜線劈殺拿下致勝分，最終21：19逆轉勝出，成功挺進下一輪。黃品銜賽後表示，賽前就設定不能讓對手輕易掌握進攻節奏，因此第二局開始刻意增加來回球數，成功收到效果，也讓自己完成復仇。至於兼項作戰的陳肅諭，再次迎來單日4戰考驗。她上午先在女單會外賽以21：15、21：15擊敗南韓選手李紹玉，隨後又與18歲小將韓蓁搭檔，在女雙會外賽以21：15、21：11擊敗地主組合陳宣妮／龔嘉誼，雙線都順利闖過首關，不過在女單第二輪不敵同樣單日多戰的廖元琪。陳肅諭去年曾在雪梨國際賽勇奪女單、女雙雙冠，當時同樣經歷單日4戰的高強度賽程，她坦言，那種感覺就像「跑完一場馬拉松」，全身虛脫。這次再度面臨密集賽事，她認為除了體能，更重要的是控制身體狀態，減少不必要的消耗，才能在連續作戰中維持競爭力。首日會外賽結束後，多位台灣選手都保有晉級希望，將持續朝會內賽資格發起挑戰，也期待地主軍團能在台北公開賽延續好表現。