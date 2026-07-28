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日本熊本於今（28日）下午發生規模7.1地震，最大震度達到7級，當地災損嚴重，多棟建築損毀、倒塌、起火。日本首相高市早苗指出，自衛隊已派遣3600人前往救援。根據NHK報導，針對本次發生的地震，日本政府於 28 日晚間 8 點前在首相官邸召開「非常災害對策本部」會議。除高市首相外，防災擔當大臣赤間二郎、防衛大臣小泉進次郎、厚生勞動大臣上野賢一郎等相關閣員均出席參與。會中，高市早苗表示：「截至目前為止，已確認出現人員傷亡、建築物倒塌以及道路損毀等大規模災情。向所有受災民眾致上最深切的慰問。」高市早苗進一步指出：「熊本縣知事已向自衛隊提出災害派遣請求，自衛隊正以約 3,600 人的編制，陸續至災區展開救援行動。在這個關鍵時刻，必須本著『人命第一』的原則，極力減輕災情並確保國民安全，政府將與地方政府緊密合作，傾盡全力進行各項對策。」此外，高市也向相關閣員指示：「請與地方政府緊密聯繫，以最快速度掌握整體災情，並徹夜全力投入以救人、救援為首的各項緊急災害應變措施。同時善用主動推送支援，將食物、飲用水等必需品，以及預防中暑的簡易型冷氣、電源車等確切送達受災戶手中，以確保良好的避難環境。」最後，高市早苗特別強調：「能做到的事我們全都要做。請大家貫徹人命第一的原則，全力以赴進行應對。」報導指出，這是自前年的能登半島地震以來，日本政府再度成立「非常災害對策本部」。