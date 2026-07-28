我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（28）日熊本7.1強烈地震，導致熊本城石牆崩塌。（圖／翻攝自@sirokumadioＸ）

春季可賞櫻花 秋季幻化成「銀杏城」

熊本城於2021年重新開放 但其他區域仍修復中

▲熊本城還有「銀杏城」之美名。（圖／美聯社／達志影像）

▲2016年熊本城也遭遇過一場強震，導致城體受損嚴重。（圖／NOWNEWS資料圖）

熊本今（28）日遭遇7.1強震，知名古蹟「熊本城」因強震而導致外牆倒塌。事實上2016年的熊本也遇7.3強震，當時熊本城有極嚴重的毀損，包括天守閣瓦片大量脫落、多處被指定為重要文化財的古蹟城牆崩塌，因內部結構也受影響，因此決議閉城進行修復，於2021年4月才終於對外開放修復後的大小天守閣，如今熊本城卻又再度因強震而受損。熊本城最早創立於1607，等於距今已超過400年，曾於1877年西南戰爭開戰前夕因火災導致天守‧本丸御殿一帶而被燒毀，後1960年後進行修復，直至今日，被列為日本三大名城。熊本城的一大特色，就是大天守與小天守並立，2016年強震之後，熊本城關閉多年，而天守閣被列為最優先修復對象，之後終於於令和3年（2021年）3月完成了全面修復，並於該年4月，大小天守閣修復完成並重新開放。根據熊本城官網敘述，天守閣凸窗上帶有「唐破風」的曲線裝飾、下層帶有「千鳥破風」的翹曲設計，都是其獨特的建築美學，而重新開放的熊本城在近年儼然恢復昔日風貌，但城內其他區域的修復仍在進行，預計整座城堡將於2036年可望復原。作為熊本城的象徵，天守閣在2021年4月完成修復並重新開放。遊客可以登上天守閣，展望俯瞰整座城堡及周邊美景，並透過多種展示了解名城背景。城內有許多互動式展示，詳述這座歷史名城的歷史、建築特色與重建整修等過程。庭園四季皆有不同景致，不少旅遊達人都推薦春季櫻花盛開時到此，攝影愛好者更可拍到以櫻花為前景的熊本城另一番風味之美照。才剛重新開放不過5年，也等於是強震後的10週年，熊本城卻又再度遇到另一波強震，外牆崩塌的狀況目前還未知曉完整情況，但包含日本在地人與觀光客無不期盼損害都能降到最小。