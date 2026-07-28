我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本地區在今（28）日下午發生芮氏規模7.1地震，深度約10公里，並發布海嘯警報，當地多處發生建築物外牆剝落、鋼骨結構裸露等狀況，災情相當嚴重。對此，外交部非常的關心，第一時間就致電給日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及隨時準備提供協助之意。而外交部長林佳龍也火速關心駐福岡辦事處同仁的安全，並請同仁立即掌握當地災情及國人受影響情形。林佳龍強調，台灣與日本長年相互扶持、患難與共。面對天災，彼此的關心與支援，是跨越國界、最真切的力量。台灣會持續與日本政府保持密切聯繫，掌握最新情況，也祈願熊本及所有受影響地區的朋友平安。外交部表示，在地震發生後已同步指示駐福岡辦事處，瞭解災情及國人受影響的情形。目前已聯繫當地僑民及留學生，並提醒注意安全，截至目前，尚未接獲旅日國人、當地僑民及留學生等相關受災資訊。正值暑假旅遊旺季，林佳龍提醒在當地的國人朋友，務必留意日本政府發布的避難資訊，遠離海岸與低窪地區。外交部呼籲，若遭遇緊急情況，請立即撥打駐福岡辦事處急難救助手機號碼（+81-90-1922-9740）。