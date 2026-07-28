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▲回顧過去30年，彭佳慧被問到最辛苦的地方？她直言：「必須顧前顧後吧。」（圖／寬宏藝術x SONY MUSIC提供）

金曲歌后彭佳慧今(28)日舉辦記者會，宣布啟動個人全新大型巡迴演唱會《數著時間的日子》，現場二度落淚的她，坦言30年來真的不容易。此外，彭佳慧出道至今唱紅不少代表作，然而她卻提到原本覺得55歲要退休，「要面對聲音的轉變，會有點沮喪，華麗的轉身可能是蠻好的狀態。」但現在卻認為還有很多事情可以做，也還有很大的能力，笑說：「可能65歲以後吧。」彭佳慧在記者會上二度落淚，她坦言30年來真的不容易：「那個眼淚是喜悅，有些時候可以哭出來是好事。」坦言聽歌、練歌的時候很多歌都會勾起情緒，練團時聽到〈大齡女子〉也會想哭，彭佳慧感性說：「回去聽以前的歌，有些思緒想到當時在唱這首歌，我是什麼狀況，這就是音樂最大的魔力。」回顧過去30年，被問到最辛苦的地方？彭佳慧表示：「就是一直要顧前顧後吧，既要帶小孩，又要做好媽媽，同時又要做一位很專業的歌手。」而專業歌手，不只是把歌唱好而已，還要學習怎麼接受訪問、怎麼維持自己最好的狀態，包括聲音、身材等等，有時候真的會忍不住懷疑自己：「是不是哪一個部分沒有做好？」而提到退休這件事情，彭佳慧直言「遲早都要面對。」原本打算55歲退休的她，現在表示：「絕對不是我原本想像的五十五歲，我覺得現在的自己，還有很多事情可以做，也還有很大的能力，所以大概65歲以後吧。」但彭佳慧也強調不是完全「封麥」，而是想唱就唱，不必維持很固定、很規律的工作模式，想把生活的比重再增加一點，她表示：「現在感覺工作的比例，還是比生活、比家庭多很多。」未來希望可以把生活慢慢找回來。彭佳慧《數著時間的日子》演唱會10/3將於台北小巨蛋、11/21於高雄巨蛋登場，門票將於7/31開放國泰世華世界卡及CUBE信用卡優先購票，8/3中午12:00全面啟售，購票請洽寬宏售票系統。