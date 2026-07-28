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▲高雄港務分公司推動高雄港第4貨櫃中心第121號碼頭後線場地招商業務。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司總經理王錦榮說明高雄港務分公司推動高雄港第4貨櫃中心第121號碼頭後線場地招商業務的情形。(圖／記者黃守作攝)

台灣港務公司高雄港務分公司積極整合高雄港第4貨櫃中心第121號碼頭後線場地招商業務有成，經公告招商作業，由高群裝卸公司通過甄選程序取得最優投資人資格，將作為非鐵金屬轉運中心。港第4貨櫃中心第121號碼頭後線場地招商業務，規劃引進民間業者進駐投資興建國際物流倉庫，並結合港口運能服務進一步擴大與優化倉儲物流發展環境，目前已由高群裝卸公司通過甄選程序，取得最優投資人資格，將作為非鐵金屬轉運中心。王錦榮說，高雄港第4貨櫃中心第121號碼頭轉型作為多功能碼頭使用，其水深達13.5公尺，具備靠泊大型船舶之優勢條件，高雄港務分公司為維持該座碼頭之公用功能，保留後線場地約1.5公頃作為公用裝卸作業空間及車輛通行動線，其餘場地空間則釋出作為招商基地，總開發面積達8.3公頃，為高雄港少數大型開發用地。王錦榮指出，高雄港自102年成為全球最大的基本金屬交易中心─倫敦金屬期貨交易所(LME)之遞交港，迄今已有6家國際大型LME認證倉儲公司與6家自由港區事業合作投資發展非鐵金屬產業，高雄港務分公司期望可藉由引進LME與CME全球前二大國際金屬期貨交易體系，創造國際金屬商品於高雄港儲轉、發貨綜效，進而提升高雄港國際競爭地位，並為國內金屬消費產業，提供穩定避險管道，以有效降低其經營風險與物流成本。此外，基礎金屬之倉儲及轉運規模增加亦可帶動運輸、裝卸、報關及理貨等關聯產業之發展，為港埠供應鏈創造多元就業機會，再創高雄港成長動能。