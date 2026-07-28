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日本熊本28日發生規模7.1強震，位於熊本縣嘉島町的AEON購物中心「熊本永旺夢樂城」，傍晚傳出爆炸聲響並冒出白煙，日本警察廳表示，目前有多位人員失蹤，警方消息稱有20至30名員工失聯，另外也有人員受傷與受困，但現場詳情狀況還要繼續釐清。對此，防衛大臣小泉進次郎表示，陸上自衛隊已投入永旺夢樂城的救援，目前救援工作仍在進行中。綜合日媒報導，購物中心2樓部分區域發生坍塌，有民眾受困。消防人員已抵達現場，但由於難以從一樓進入建築物，使得評估和救援行動難以進行。目前還不清楚失蹤人員中是否有包括顧客在內。對此，小泉進次郎透露，陸上自衛隊第42快速反應聯隊及第8偵查隊已投入永旺夢樂城熊本的救援行動中。小泉進次郎強調，「我們將全力投入人命救助、情報蒐集以及生活支援等工作」。小泉進次郎指出，自衛隊已出動約20架航空器，從空中進行災情資訊的蒐集；此外，也已向熊本縣派遣連絡官，隨時與地方保持聯繫。