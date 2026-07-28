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台灣藝人近日漸漸轉換跑道投入直播平台，繼王俐人轉換在SWAG爆紅之後，狄鶯也跨足Twitch直播圈，她靠著沒包袱的風格吸引許多網友關注，不僅在老公孫鵬不知情的狀況下公開腳底板，還喊出「抖內2萬就公開內褲顏色」，甚至傳出接下來有意進軍SWAG，為此官方回應也曝光，坦言雙方「確實有接觸過。」狄鶯近期在Twitch開頻道直播，不僅大方秀出腳底板，還在直播中霸氣表示，只要觀眾抖內滿2萬元，就會公開當天穿的內褲顏色，大膽發言迅速在網路發酵，直播片段瞬間在全網瘋傳，掀起不少話題。隨著人氣暴漲，傳出成人直播平台SWAG有意延攬狄鶯加入，根據《ETtoday》報導，SWAG官方回應證實，過去確實曾多次與狄鶯接洽，討論合作可能性，不過合作最後並未成形。SWAG 進一步表示，原本雙方曾進行洽談，但受到狄鶯兒子孫安佐捲入火槍風波等爭議影響，合作計畫因此停擺。官方最新回應指出：「確實曾與狄鶯姐接洽過，不過評估後認為目前合作時機尚未成熟，暫時沒有更進一步的規劃。」