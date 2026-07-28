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在台灣時間7月28日下午3時27分，日本熊本地區發生芮氏規模7.1地震，深度約10公里，熊本縣內至少有7起火災，當地交通網絡也遭到癱瘓。而立法院交通委員會將於明（29）日到福岡考察高鐵，部分立委已抵達當地，包括國民黨立委黃健豪、游灝，以及民進黨立委許智傑、徐富癸，目前人員都相當平安。民進黨立委徐富癸委員表示，為了考察高鐵新車出廠進度，才抵達日本福岡機場，希望地震的傷害能夠降到最低，讓日本能夠盡快從災害中復原。而許智傑說，覺得非常的心痛，祝福熊本人能夠一切平安，救災一切順利。如果有台灣的夥伴在九州這附近，有需要協助之處，也麻煩聯絡福岡分處、辦事處。而明早才會搭機赴日的民進黨立委林俊憲則強調，台日友好，祈禱一切能夠平安順利，希望日本當地的民眾度過這次地震災情。目前也透過高鐵、駐外單位了解熊本災情。考察行程是否照常？林俊憲說，目前與日方密切聯繫，不希望考察行程替日本朋友帶來麻煩。