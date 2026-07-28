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日本職棒（NPB）全明星賽今（28）日在東京巨蛋點燃戰火，有別於平常例行賽嚴肅的氣氛，明星賽出現不少有趣、詼諧的場面。東北樂天金鷲隊球星辰己涼介上場打擊時「無情業配」，戴著母集團「樂天信用卡」眼鏡上場，引爆現場熱烈氣氛；讀賣巨人隊投手田中瑛斗在帽沿內側寫下「要投噴射球囉！」向洋砲預告球路；北海道日本火腿隊球星萬波中正則是在大螢幕自我介紹寫下，「看我這邊！26歲單身，最近失戀了（笑）！」樂天隊明星外野手辰己涼介，今日並未進入明星賽先發名單，但仍用奇特的打扮成為全場焦點，賽前列隊、唱名時，辰己戴著附有LED螢幕的太陽眼鏡登場，上面竟然顯示著，「我真的看得到球啦！（ちゃんと球見えてます！）」7局上辰己以代打身份走上打擊區，這次他改戴著「樂天信用卡眼鏡」登場，引爆東京巨蛋現場熱烈氣氛。辰己眼鏡的鏡片貼有2張球團母企業的「樂天信用卡」眼鏡，不過在看了3球後，辰己可能是看不清楚球路，自己摘下眼鏡，走向預備打擊區，將眼鏡遞給了軟銀鷹隊的柳田悠岐，雖然辰己最終遭到揮棒三振，但他利用意想不到的小道具成功逗樂全場球迷。有趣的一幕還有6局上，巨人隊投手田中瑛斗在面對火腿隊洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）時，在帽沿內側寫下「要投噴射球囉！」的球路預測，結果卻被敲出左外野安打，田中也只能在投手丘上苦笑，隨後他三振軟銀隊栗原陵矢，面對西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）時，田中再次秀出帽沿的球路預告，這次他讓奈文敲出雙殺打，帶著滿臉笑容結束投球任務。此役火腿隊球星萬波中正4打數敲出4安打、2打點，手感相當火燙。有趣的是，萬波在大螢幕的介紹卻寫著，「看我這邊！26歲單身，最近失戀了（笑）！」萬波的自我介紹也讓全場球迷笑翻。明星賽首戰，洋聯靠著17支安打，以7：5擊退央聯，拿下首戰勝利，兩軍明日將移師富山球場，進行第2戰。