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CoCo都可：粉角檸檬冬瓜、珍珠拿鐵買一送一！咀嚼控飲料優惠

手搖飲料買一送一！

咖啡買一送一！

▲CoCo加碼3大拿鐵也買一送一，粉角、珍珠都有加。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

85度C：黑糖珍珠系列「第二杯半價」！周三優惠日

咀嚼控快衝，最新手搖飲料優惠來了！CoCo都可今（29）日，全台門市「粉角檸檬冬瓜買一送一」周三好友日優惠活動，加碼珍珠拿鐵等3大咖啡也「買一送一」喝半價；85度C表示，周三黑糖珍珠日「第二杯半價」，本文整理最划算菜單一次看。CoCo都可表示，今周三好友日優惠，7月29日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享雙重優惠：◾️兩杯65元、平均每杯32.5元，推薦咀嚼控。◾️、平均每杯37.5元。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。包括：黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶。提醒大家，優惠限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。