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日本熊本縣28日發生規模7.1強震，作為日本汽車製造重鎮，多家車廠生產線受到地震衝擊，豐田、本田、大發紛紛緊急啟動應變機制，宣布停工、撤離員工並排查災情。根據《NHK》報導，豐田汽車表示，受地震影響，位於福岡縣的3座工廠已暫停營運。停工主因為優先確保員工安全並針對設備進行安全檢查。豐田亦同步評估上游零件供應商的受災狀況。儘管目前預計29日恢復運作，公司方面強調將「視最新狀況調整，並以相關人員安全為最優先考量」。本田汽車則表示，熊本縣大津町廠已宣布停工。震後第一時間疏散並安排全體員工返家，目前暫無人員受傷通報。然而，由於強震觸發了廠內自動滅火灑水系統，導致部分區域出現漏水與積水現象，官方已決定29日白天時段繼續維持停工。大發工業為確保員工安全，也暫停福岡縣與大分縣境內工廠的運作。雖然初步排查顯示廠房建築未受重大損壞，但29日是否重啟作業，仍需視設備檢測結果而定。基礎設施受損與人員出勤困難，也對當地民生服務造成直接衝擊。日本三大連鎖超商在九州地區有多家門市停電以及被迫暫停營業，尤其是熊本縣受影響狀況最明顯。