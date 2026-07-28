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日本熊本今（28）日下午發生芮氏規模7.1強震釀多人死傷，對此前總統蔡英文特別以全日文發文表示心情十分沉重，此刻有許多台灣人都牽掛著熊本，就像 2016 年那樣，「我們始終與日本的朋友站在一起」。日本熊本發生強震後，蔡英文在社群上以全日文發文祈福，表示得知熊本發生強烈地震，心情十分沉重。此刻台灣有許多人都在牽掛著熊本。就像 2016 年那樣，我們始終與日本的朋友站在一起。蔡英文也提醒，請務必留意後續餘震，在這樣炎熱的天氣裡，也請大家保重身體，衷心祝福每一位朋友都平安無事。