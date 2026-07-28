日本熊本今（28）日下午發生芮氏規模7.1強震釀多人死傷，對此前總統蔡英文特別以全日文發文表示心情十分沉重，此刻有許多台灣人都牽掛著熊本，就像 2016 年那樣，「我們始終與日本的朋友站在一起」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本熊本發生強震後，蔡英文在社群上以全日文發文祈福，表示得知熊本發生強烈地震，心情十分沉重。此刻台灣有許多人都在牽掛著熊本。就像 2016 年那樣，我們始終與日本的朋友站在一起。 蔡英文也提醒，請務必留意後續餘震，在這樣炎熱的天氣裡，也請大家保重身體，衷心祝福每一位朋友都平安無事。 更多「熊本規模7.1地震」相關新聞。 相關新聞 熊本強震 卓榮泰盼災損降到最低：搜救隊待命隨時提供協助日本熊本7.1強震釀火災、交通癱瘓 赴福岡考察高鐵立委現況曝光蔣萬安爆《食安法》修法會議發飆 陳其邁：不需要你轉述白委沒做功課亂嗆人 徐佳青轟：不知怎麼當立委可以教你們 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 熊本蔡英文日本台灣強烈地震