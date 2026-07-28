「他在詹姆斯（LeBron James）時代下，從正面多次擊敗他，還從他手中搶走4座冠軍，這已經說明一切了。」

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柯瑞不需要第5冠證明自己 名宿給出原因

「當所有人都在爭論詹姆斯是不是歷史第1或第2的時候，這個瘦小的傢伙，卻在詹姆斯時代下統治比賽，並且正面多次擊敗他、從他手中搶走4冠，他們倆現在都有4個總冠軍。」

勇士王朝衰退 柯瑞偉大卻毋需多言

「勇士現在運作大不如前了。我其實一度以為詹姆斯會去勇士。但不管怎樣，柯瑞都會繼續投籃，他的總得分很可能會超過我，他是毫無疑問的歷史前5級別的超級巨星。」

現年38歲的金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），用三分球改變NBA、乃至於全世界的籃球風潮，傳奇名宿「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）甚至認為，柯瑞就是歷史前5的超級巨星，歐尼爾僅用一句話來說明原因，歐尼爾近期與知名球評A.史密斯（Stephen A. Smith），於一檔Podcast節目中談到柯瑞的歷史地位，A.史密斯表示，「柯瑞現在該怎麼辦？他仍然有著超級巨星級別的表現，但去年只打43場比賽，而且現在勇士只剩下他和格林（Draymond Green）了。」歐尼爾聽聞後僅淡淡表示，柯瑞的地位已經不需再證明什麼，就算沒有奪下第5座冠軍，也無損他對世界籃球的貢獻，歐尼爾認為，能在全盛時期的詹姆斯時代下獲得冠軍，已經足以說明柯瑞的偉大，「看看這個長得跟花椰菜一樣可愛的小個子，他手握4枚戒指，絕對是一位偉大的球員。」談到勇士王朝的衰弱，歐尼爾認為前任總管邁爾斯（Bob Myers）離開，絕對是最遺憾的事，柯瑞自2009年加入NBA，17年間寫下無數紀錄，不僅是歷史三分王，更是史上唯一一位，生涯三分球命中數突破4000顆大關的球員，總得分26528分，也排在史上第22名。如果單論季後賽數據，柯瑞三分命中數同樣是歷史第1，也是唯一突破600顆三分的球員。