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一場演唱會居然改變了一個女孩的命運？韓國歌手PSY每年夏天都會舉辦濕身演唱會「SUMMER SWAG（흠뻑쇼，濕身秀）」，今年的活動居然意外捧紅了一位14歲的國中生金拉熙（音譯），起因是她在活動中被現場鏡頭拍到熱舞畫面，自信的表現被PSY當場欽點，叫經紀人趕快去跟女孩要聯絡資訊，有意把她簽約到旗下經紀公司P NATION之中。PSY日前「濕身秀」演唱會活動中，一個環節是攝影機隨機拍攝台下觀眾舞蹈的時間，一名小女孩就這樣登上了大銀幕，在觀眾席跟著音樂盡情跳舞、自信又充滿感染力的她，瞬間得到了PSY的青睞，甚至PSY在她表演結束後，在台上叫經紀人趕快去找女孩要聯絡資訊。而這個熱舞片段曝光後，瞬間在社群平台瘋傳，短短一天觀看數就突破1100萬，成為網友口中的「PSY演唱會女孩」。而這位女孩名叫金拉熙（音譯），2012年出生、今年14歲，本來夢想就是成為偶像的她，就這樣透過一場演唱會獲得了成為練習生的機會。事後女孩也在IG分享被PSY注意到的激動心情，透露自己先是在現場與攝影導演對到眼，之後又被鏡頭拍上大螢幕，甚至P NATION工作人員還主動留下她的聯絡方式，讓她直呼「真的太幸福了！」雖然目前還沒正式成為練習生，但這段意外爆紅的經歷，也讓不少網友期待未來能在舞台上再次看到她。