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日本熊本縣28日發生規模7.1強震，造成嚴重災情。日本製紙八代工廠煙囪斷裂坍塌，截至當地時間晚間10時，現場傳出有多人受困與失聯，警消單位正全面展開搜救行動。根據《NHK》報導，八代市當地消防部門回報，日本製紙八代廠因強震導致煙囪崩塌，截至晚間10時，確認現場有9人需要緊急救援。儘管有消息傳出有部分人員已被救出，但是現場詳細狀況仍待持續釐清，目前相關單位正在使用重型機械排查並搜救中。當地警方表示，受煙囪倒塌及廠房受損影響，廠區內有多名工作人員目前處於失聯狀態。警消人員已在現場建立前線指揮所，全力確認受困人數。從《NHK》直升機空拍畫面可以看見，廠區內一座高聳的煙囪從中央硬生生折斷崩落，巨大的碎片砸向廠區，現場一片狼藉。負責九州區域業務的日本製紙九州員工透露，總部最初是透過關係企業傳來的照片，才震驚獲悉八代工廠煙囪折斷的慘狀。然而，截至晚間，總公司與八代工廠現場的員工仍無法取得直接聯繫。該名負責人焦急地表示，「我們正傾全力收集是否有工作人員傷亡的資訊，但由於始終無法建立通訊，令人非常不安與擔憂」。