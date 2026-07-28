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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）日前圓滿落幕，不過爭議話題仍持續延燒。針對本屆賽事所有爭議事件，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）在個人社群上發文，直言批評者是散播了仇恨與虛假謠言，且分化團結的大眾。英凡提諾指出，足球無關政治，而是為了和平與融合，「這個世界需要的不是仇恨而是愛，不是分化而是包容，希望足球能夠超越所有的仇恨。」在世界盃圓滿閉幕後，英凡提諾在個人以及FIFA官方社群發表長文，英凡提諾表示，「那些沉溺於批評的人，錯過了世界盃所創造的喜悅與團結。」他進一步表示，「當他們躲在筆、紙張與螢幕背後散播仇恨與虛假謠言時，FIFA在現場準備並營運大賽。在我們將眾人團結在一起的同時，批評者們卻在分化大眾。」英凡提諾強調，本屆世界盃吸引了來自200多個國家、約700萬名球迷進場觀賽，且在沒有暴力事件或重大事故的情況下圓滿落幕。他指出，多虧了美國、加拿大與墨西哥政府、警察以及志工們的協助，才得以舉辦這場「史上最優秀的世界盃」。在本屆賽事中，圍繞著美國的入境限制與簽證發放問題爭議不斷，伊朗、海地、塞內加爾、象牙海岸等部分參賽國家的球迷與工作人員受到影響，來自索馬利亞的裁判阿爾坦（Omar Artan）更因未獲得簽證而無法入境美國。英凡提諾對此為FIFA的辯護，「他們只提及極少數被拒發簽證的人，卻無視了在全球獲得批准的數百萬人。」此外，針對美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）懲處翻盤所引發的政治干預爭議，英凡提諾也進行反駁。巴洛根在對陣波赫的比賽中領到紅牌被罰下場，原本面臨停賽1場的處分，但經由FIFA紀律委員會的決定，得以在對陣比利時的比賽中出場。美國總統川普（Donald Trump）事後透露，曾與英凡提諾討論過巴洛根的問題；歐洲足球總會（UEFA）、比利時足協以及部分歐洲政界人士則提出了政治施壓的可能性。英凡提諾雖然沒有直接提及巴洛根的名字，但表示，「容易引發爭議的判決或看起來奇特的懲處決定，在各大主流聯賽中也屢見不鮮。那些本身就有這種慣例的國家來批評FIFA，還真是令人啼笑皆非。」挪威足協針對川普總統涉嫌干預一事表態，將向FIFA正式提出異議，美國國會內部也出現了想要調查FIFA與川普政府關係的動作。美國眾議院司法委員會民主黨首席議員拉斯金（Jamie Raskin）向英凡提諾發出信函，要求提交FIFA與川普政府之間關係的資料。英凡提諾強調，足球超越了戰爭與政治衝突，將人們團結在一起。他引用伊朗隊入境美國參賽，以及海地登上世界盃舞台的例子表示，並表示，「足球無關政治，而是為了和平與融合。」他最後補充，「希望那些把時間與精力花在仇恨我們身上的人，能暫時反省、冥想或祈禱，透過觀看足球比賽來觀察人們的表情與情緒。這個世界需要的不是仇恨而是愛，不是分化而是包容，希望足球能夠超越所有的仇恨。」