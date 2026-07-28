尚未在美職小聯盟登板投出任何一球的何樺，便直接空降榜單第30名，除因為小聯盟外野手蘭康尼斯（Gabriel Rincones Jr.）畢業之外，球探報告也對何樺給出高評價，認為他有機會成為大聯盟先發投手。

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何樺是費城人隊史第6位台灣人 具備極速151公里直球

有機會成長為大聯盟等級先發 何樺更是阿美族之光

國小時期曾獲選《周思齊棒球獎學金》球芽基金贊助，後來加入平鎮高中多次入選中華隊，如今也成為該基金會首位成功簽約旅美的球員。

台灣18歲阿美族小將何樺，休賽季以簽約金50萬、總額80萬美元簽約費城人，展開旅美生涯，稍早大聯盟官網更新費城人農場新秀排名TOP30，何樺是繼李晨薰、陽念希、林維恩後，平鎮高中隊史第4位加盟美職的投手，同時也是費城人隊史簽下的第6位台灣球員。費城人球團對何樺的重視程度極高，為了確保能順利將其簽下，球團在今年透過與白襪、守護者隊交易後，換到足夠簽約金額度，目標就是簽下這位極具天賦的台灣投手。根據大聯盟官網球探報告，身高185公分、體重84公斤的何樺，擁有精壯身材與極佳運動能力，具備養成大聯盟先發投手的完整潛質，球速與轉速方面，何樺最快球速已達151公里、均速穩定落在148至150公里之間，且具備約2400轉的轉速，進入本壘板時擁有相當出色的尾勁與縱向竄升效果。變化球武器庫部分，主投球種包含橫向變化銳利的滑球，最高轉速達2,600轉、還有垂直下墜幅度驚人的指叉球，也能投破壞節奏的曲球、變速球，加上高大身材條件與多元球種，具備成為先發投手的潛質。實際上，來自花蓮縣玉里鎮阿美族的何樺，棒球啟蒙於玉里國小與社區棒球，