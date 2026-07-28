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美股週二（28日）開盤後各主要指數漲跌不一，半導體股繼續表現疲軟，與此同時，交易員持續研究各企業財報，股指走勢分化。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲348.43點或0.67％；標普500指數下跌19.68點或0.27％；那斯達克指數下跌270.829點或1.09％；費城半導體指數下跌592.12點或5.12％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌3.74％、輝達下跌1.66％。特斯拉下跌1.63％。記憶體類股方面，美光大跌10.33％、SanDisk狂瀉13.18％，SK海力士ADR股價下跌8.12％，SpaceX股價則是下跌5.45％。根據《CNBC》報導，半導體類股的拋售拖累了以科技股為主的那指和費半，市場的緊張情緒反映出，在亞馬遜、Meta和微軟即將發布財報的這一週，投資人對股市前景感到充滿了不確定性，屏息關注科技巨頭們與超大規模資料中心營運商會否持續加大投入。另一方面，聯準會（Fed）將於週三公布利率決議。投資人預期聯準會將維持利率不變，但同時也希望從談話中了解貨幣政策的未來方向。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會將在9月升息25個基點。分析師加維（Padhraic Garvey）表示，「我們呼籲維持利率不變。我們認為通膨預期已足夠溫和，令人放心。此外，殖利率曲線的結構並不支持開啟升息週期」。加維指出，「對聯準會而言，在5年期國債殖利率相較於曲線偏低的情況下，開啟升息週期是相當罕見的。如果我們的預測有誤，而聯準會確實升息，曲線結構也表明，任何實施的升息隨後都會被反轉，聯邦基金利率在未來12個月內最終會低於目前的水平」。交易員同時也在密切關注油價動態，原油延續了週一的劇烈跌勢，國際布蘭特原油下跌1.7％，報每桶86.82美元；美國西德州中級原油下跌1.6％，報每桶81.31美元。