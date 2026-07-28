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▲伊勢志摩的特色美食包括伊勢龍蝦、安乘河豚、鮑魚等新鮮海鮮。（圖／翻攝畫面）

台灣人喜愛赴日旅遊，除了東京、大阪等熱門城市外，越來越多台灣旅客開始探索近郊景點。名古屋是日本第三大城市，數據統計，台灣民眾至名古屋之觀光成長率於近兩年達雙位數。隨著網路資訊發達，不少旅客規劃日本自由行時，開始將行程延伸至城市近郊。除了台灣人熟知的白川合掌屋、立山黑部，距離名古屋約1.5小時車程的三重縣伊勢志摩，近年成為名古屋近郊旅遊的新寵兒，不論安排一日遊或二至三天的小旅行，都能體驗不同於都會的旅遊樣貌。三重縣的伊勢神宮被日本人譽為一生必去朝聖一次的聖地。搭乘近鐵抵達宇治山田站轉公車即可抵達伊勢神宮內宮，以及緊鄰伊勢神宮的托福橫丁（おかげ橫丁）街區保留江戶至明治時期的町家建築，木造屋舍與傳統商店林立，並可品嚐伊勢烏龍麵、赤福餅等在地美食。歷史感氛圍拉滿的老街散策行程吸引網路社群高度關注。有著獨特里亞式海岸地形的伊勢志摩具備豐富的海洋文化，位於近鐵鳥羽站附近的鳥羽水族館擁有全日本唯一一隻儒艮，以及同樣是全日本唯一可見、且在網路上高人氣的海獺，是日本飼育種類最多的水族館。伊勢志摩的特色美食包括伊勢龍蝦、安乘河豚、鮑魚等新鮮海鮮，也可以安排特殊文化體驗「海女小屋」，品嚐海女親自燒烤的新鮮伊勢龍蝦、貝類，與海女奶奶們共度歡樂時光。深度的文化美食體驗在日本Tabelog平台廣受好評。想要單純看看海，吹吹海風放鬆心情，在伊勢志摩可登上橫山展望台，一覽英虞灣遼闊美景，或是搭乘極有特色的「賢島西班牙遊船」，花一個小時的時間巡遊海灣，開啟一段彷彿海賊王的航海歷險。此外，近鐵電車針對外國旅客，推出周遊券四種版本，其中五日券plus版包辦名古屋、大阪、京都、奈良及三重伊勢志摩地區，不僅電車，包含指定路線公車都可以在五日內無限搭到飽，另購特急券還可以搭配三重縣伊勢志摩的觀光電車SHIMAKAZE，雙層咖啡廳車廂、鑽石型全透明觀景窗、多風格包廂及舒適座位，串聯伊勢志摩與名古屋、大阪、京都等各大城市，可欣賞田園、山林與海岸等不同景色，為日本網友票選第一的觀光電車。伊勢志摩近期逐漸成為台灣旅客探索日本中部的新選擇，不論是一日輕旅行或深度慢遊，都能感受有別於熱門城市的獨特魅力。