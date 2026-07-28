球評布蘭姆（Geoff Blum）直言他心態有問題，「他在狀況不好時，似乎過度尊敬打者了，追求將每一顆球控制在完美的位置，他根本不必這麼做。」

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「今井達也最大的問題在於開局保送。包含今天在內，他本季15場先發，首局雖然飆出18次三振，但同時也送出18次保送，本場賽前首局防禦率高達7.62。」若只計算第一局，他的保送率更飆升至誇張的24.3%。

完全沒必要強求每一顆滑球，都必須完美掉進邊角。他的球威本身非常出色，他必須更加相信自己的球質。

休士頓太空人日籍強投今井達也，今（28）日先發0.2局就出現4次保送被迫退場，表現荒腔走板，儘管靠打線逆轉順利逃敗，但賽後美媒仍不留情面，搬出數據指出今井達也最大問題，目前主投58.2局丟出40次保送，保送率高達14%，在投球局數達50局以上的投手中，排名為全大聯盟最差，今井達也本場客場對陣天使擔任先發，開局就再度陷入控球荒，面對7名打者投出4保送、僅抓下2個出局數，被打出1安打、失2分就退場，還一度出現投手犯規，讓對手免費推進壘包至二、三壘。隨後天使靠著高飛犧牲打先馳得點，今井接著再投出保送、被擊出右外野安打再失分，最後又投出1次四壞球保送，教練團只能將他換下場，今井達也退場時，還露出不敢置信的表情，一度呆立在投手丘上。控球顯然已成為今井達也在大聯盟最大的弱點，本場賽後，今井達也保送率正式回到14%，在投球局數達50局以上的投手中，該數據為全大聯盟最差。太空人當地電視台Space City Home Network主播卡拉斯（Todd Kalas）指出：「狀況好的今井呈現出一種無所畏懼的氣勢。」電視台球評布蘭姆則提出心理層面的建言：「但在狀況不好時，他似乎過度尊敬打者，過度追求把每一顆球都控制在完美的位置。」「他其實只需要下定決心，把球往目標附近投進去就好，