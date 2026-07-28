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▲台積附近熱銷社區房價75-85萬美金.（圖／業者提供）

▲台積電週邊商業，零售及生活機能同步發展，逐漸形成兼具就業、教育與居住需求的成熟生活圈。（圖／業者提供）

台積電宣布加碼投資美國亞利桑那州，擴大晶圓製造布局效應發酵，不僅帶動半導體供應鏈加速進駐，也讓鳳凰城房地產市場成為國際資金關注焦點。FUNWOO德載國際不動產指出，隨著科技人才、工程師及外派家庭持續移入，當地住宅需求明顯升溫，推升「美版竹科」鳳凰城房地產投資熱潮。專攻海外不動產的FUNWOO表示，台積電於本月中旬宣布加碼千億美元投資美國亞利桑那後，詢問置產電話爆增五成，不及半個月更賣出16戶別墅，總銷逾4億元台幣，買方約5成是台積電主管、供應鏈廠商等。最引人矚目的是，竹科貴婦團及南台灣開業醫師也是主客群，顯示台灣高資產族將鳳凰城納入海外資產配置熱度升溫。FUNWOO 執行長曾意婷表示，隨著AI與半導體產業推升全球財富重分配，台灣擁有新台幣1億元以上資產的高資產族已約12.4萬人，合計資產規模突破46兆元。在財富快速累積及全球化資產配置趨勢下，高資產族近年對海外置產策略，也逐漸從追逐單一熱門城市，轉向兼顧保值、成長及美元資產配置，更重視是否符合下一代教育與家族傳承需求等多元目的。其中，亞利桑那州鳳凰城受惠於台積電持續擴廠，被視為美國近年最具成長潛力的新興科技聚落。FUNWOO執行長曾意婷表示，近一年台灣買方詢問內容已有明顯改變，從過去關心「鳳凰城能不能買」，轉為評估通勤便利性、優質學區、生活機能及未來出租管理等長期居住條件，顯示市場已從投資題材逐漸走向實際居住需求。她指出，位於鳳凰城西北側的北皮奧里亞（North Peoria），鄰近I-17及Loop 303高速公路，車程約10分鐘即可快速串聯台積電廠區，以及半導體供應鏈聚落，加上擁有完善學區及成熟商業機能，近年已成為不少科技家庭落腳首選。而隨著人口持續移入，Happy Valley Road週邊商業，零售及生活機能同步發展，逐漸形成兼具就業、教育與居住需求的成熟生活圈。根據美國房地產平台統計，今年6月北皮奧里亞85383郵遞區號三房以上新建住宅庫存僅32戶，中位數房價已由去年約60萬美元攀升至72.5萬美元，成交量與成交價格同步成長，反映產業投資正逐步轉化為實質住宅需求。FUNWOO分析，魏哲家宣布再投入1,000億美元後，市場普遍看好亞利桑那州未來仍將吸引更多半導體供應鏈及高科技人才進駐，住宅需求可望持續增加。以北皮奧里亞的Aloravita North社區為例，由地方政府與大型建商合作開發，主打家庭型住宅及多代同堂規劃，近期已成為FUNWOO向台灣買家推荐的重要社區之一。除了布局成長型市場，FUNWOO也建議，高資產家庭仍應兼顧資產穩定性。相較於鳳凰城受惠產業發展帶來的增值潛力，紐約曼哈頓核心住宅則具有供給稀缺、美元資產配置及穩定租賃需求等優勢，適合作為長期保值配置。曾意婷表示，高資產家庭近年思考的不只是「哪裡會漲」，更在意資產如何配置、由誰持有，以及未來如何跨世代傳承。海外置產除考量區域發展外，也應同步規畫持有架構、稅務及傳承安排，才能兼顧資產保值與家庭長期需求。