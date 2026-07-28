近年隨著高雄半導體產業聚落成形，北高雄楠梓的「台積宅」成為房市關注焦點。在地代銷業者分析，重視生活品質跟下一代教育的科技人，自有一套選房標準，他們在意ON/OFF工作與生活的平衡，緊貼公司彷彿下班還在待命，不要規模小公設少的住宅、更避免過於侷促影響居住品質的格局、也會排除缺乏品牌口碑的建商等3大地雷。近期靠著產業紅利、完美10~20分鐘車程切換上班與居家生活節奏，兼顧綠意景觀、開闊街廓、均質住戶結構，以及完整學區、雙語教育、精英圈層、親子成長陪伴規劃的高大特區預售新案「遠雄一靚」，就以滿足科技家庭的十大理想條件，逆勢在南部創造亮眼成績。
「遠雄一靚」在周邊高雄大學校園綠海與藍田公園環抱的2,432坪高大特區核心，打造出三棟20層地標，主流21-36坪二至三房產品，並利用臨路退縮20米與低建蔽率29%的低密度開發手法，將綠意引進社區，透過獨棟接待大廳、中庭花園、分棟梯廳三進式動線，不僅創造公設與庭院自然通透的動線連結，也讓回家充滿度假的儀式感和自然療癒氣氛。
擁有國小到大學完整學區的高大特區，是許多高資產家庭「跟著優質教育資源買房」的重要考量，包括援中國小、藍田雙語國小、國昌國中、高科實中、中山高中及高雄大學，未來援中棒球場也有機會改建為高大附中。尤其「遠雄一靚」周邊的藍田雙語國小與高科實中，著重雙語教育與科學教育並進，讓孩子從小在充滿國際觀與創新思維的學習環境中成長，因此深受楠梓在地自營商與新移入高科技家庭青睞。
體認到高資產自住家庭最關心的孩子成長，「遠雄一靚」在室內室外用一米高的童趣視角，建構陪伴式成長的親子共讀區、兼顧嬰幼兒感統訓練和小孩遊玩放電的遊戲室，與社區專屬的室外共融式公園，並在高大特區競爭激烈的預售市場率先推出唯一Villa風格渡假泳池，貼心留設兒童戲水池，讓社區成為孩子快樂奔跑、自在探索、觸摸自然的領域。
「遠雄一靚」居家格局從「LDK一體化」的和諧親子宅概念出發，將Living客廳、Dining餐廳、Kitchen廚房，通過開放式設計，形成通透互動的空間，讓媽媽做飯也能看到孩子玩耍，3房島檯合一或是2房銜接廚房與客廳的餐桌，使烹飪、用餐、休閒、辦公、學習、聚餐、視聽娛樂都能自然交融，讓親子陪伴與情感互動藏於生活每一刻。了解更多：https://www.fgrealty.tw/9bmlww。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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體認到高資產自住家庭最關心的孩子成長，「遠雄一靚」在室內室外用一米高的童趣視角，建構陪伴式成長的親子共讀區、兼顧嬰幼兒感統訓練和小孩遊玩放電的遊戲室，與社區專屬的室外共融式公園，並在高大特區競爭激烈的預售市場率先推出唯一Villa風格渡假泳池，貼心留設兒童戲水池，讓社區成為孩子快樂奔跑、自在探索、觸摸自然的領域。
「遠雄一靚」居家格局從「LDK一體化」的和諧親子宅概念出發，將Living客廳、Dining餐廳、Kitchen廚房，通過開放式設計，形成通透互動的空間，讓媽媽做飯也能看到孩子玩耍，3房島檯合一或是2房銜接廚房與客廳的餐桌，使烹飪、用餐、休閒、辦公、學習、聚餐、視聽娛樂都能自然交融，讓親子陪伴與情感互動藏於生活每一刻。了解更多：https://www.fgrealty.tw/9bmlww。
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