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立法院財政委員會明（29）日將審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，包括調降小客車及汽車零組件關稅。不過，財政部已率先表態，在書面報告表示，若小客車關稅降至零，估計稅收淨損失約523億元至601億元，而且恐衝擊國內汽車業產值及8.26萬名從業人員生計，「現階段不宜推動調降小客車關稅」。財政部說明，小客車關稅稅率係依我國91年加入世界貿易組織（WTO）的關稅減讓承諾訂定，入會第一年稅率調降至 29%，並分10年逐年調降至17.5%，稅率維持至今。114年小客車進口總值約新台幣2103 億元，關稅收入368億元。經濟部於113年間針對立委王世堅等17人所提小客車關稅調降至免稅案，完成稅式支出評估報告，調降關稅後，以國產車產值不受影響而延續現況自然成長的樂觀情境、進口車市占率完全替代國產車之悲觀情境2種情境分析，採最終收入損失法推估稅收影響數，按關稅、貨物稅、營業稅、營利事業所得稅及個人綜合所得稅等各項稅目計算，2種情境均為稅收損失，稅收淨損約523億元至601億元。經濟部於稅式支出評估報告中指出，我國車輛產業正值燃油車轉型電動車的關鍵時刻，若調降或取消關稅，恐有國產車廠及零組件廠關廠撤離之虞，影響約847.74億元產值及8.26萬相關從業人員生計，亦導致國產車競爭力與研發技術能量下滑，衝擊下世代車輛產業發展。因此，財政部強調，有關小客車關稅的調降，除對產業發展及相關從業人員的就業有重大影響外，也為保留我國對外經貿談判籌碼，「現階段尚不宜推動」。至於調降汽車零組件關稅部分，立委分別就9項汽車零組件調降0%至8%，還有13項零組件調降至免稅，包括引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等，財政部說，現行關稅稅率為5%至17.5%，這9項汽車零組件114年進口總值約213億元，關稅收入18億元；13項零組件114年進口總值約135億元，關稅收入20億元。經濟部辦理稅式支出評估作業，針對9項汽車零組件調降關稅，初步估算，稅收淨損失約8.26億元；針對13項汽車零組件調降關稅，經該部初步估算，預期淨稅收可增加約0.52億元，惟稅式支出評估作業尚待完成。財政部表示，待產業主管機關經濟部完成稅式支出評估，認為調降汽車零組件關稅對國內汽車產業發展確屬必要、可行及有效，適時配合研議辦理。