「3、2、1，Go Shoot！」響亮的口號聲此起彼落，戰鬥陀螺戰士席捲全台、登陸花蓮！大小朋友同時拉動發射器，讓戰鬥陀螺在競技盤上高速碰撞，現場氣氛熱鬧刺激。花蓮遠雄悅來大飯店暑假推出「狂豹陀螺戰士終極陀螺大賽」，七、八月每天晚上在瑞奇活力館開戰，小朋友跟老朋友一起玩得不亦樂乎，不用自備陀螺，現場提供租借，人人都可以成為戰士，暑假有來花蓮親子旅遊的家庭千萬不要錯過！
沒帶陀螺也能參加 櫃檯免費借用
現在市面上許多人買不到正版的戰鬥陀螺，不少家長可能擔心孩子沒有武器、無法參賽，但活動現場準備了五組可供借用的陀螺，完成預約後即可加入比賽，活動免費報名，每天晚上8時30分截止登記，參賽者須脫鞋、著襪進入瑞奇活力館。
除了熟悉戰鬥陀螺的孩子，現場也有不少初次接觸的家長親自上場，親子一起同樂，畫面十分溫馨。工作人員會協助介紹發射器操作方式及基本規則，參賽者可以在開放時段暖身、熟悉競技盤，再進入正式賽程。比賽現場不時傳出歡呼聲，就算陀螺被撞飛出場，戰鬥陀螺戰士們依然笑著迎接下一局。
正式裁判、嚴格計分 不簡單的戰鬥陀螺比賽
雖然是飯店內的親子活動，比賽流程仍相當完整，晚上9點對戰開始，工作人員擔任裁判，帶領選手高喊「3、2、1，Go Shoot！」發射陀螺，同步錄影，十分嚴格。並依照旋轉勝利、爆裂勝利、擊飛勝利及極限勝利等情況計分，率先取得4分的選手晉級。
從初賽、淘汰賽到冠軍戰，許多小朋友拿出自己的陀螺，也有家長使用現場借來的陀螺挑戰，活動不受年齡及裝備限制，全家人都能享受對戰樂趣。遠雄悅來也將動物主題融入活動，推出「狂豹家族」任務，包含手作DIY、生態瓶、動物餵食、水仗活動及晚間陀螺比賽，讓旅客從白天一路玩到晚上。
🟡「狂豹陀螺」戰鬥陀螺賽事資訊
📌時間：每日21：00
📌地點：遠雄悅來大飯店瑞奇活力館
📌費用：免費報名
📌報名方式：於瑞奇活力館櫃檯預約，當日20時30分前截止
📌注意事項：進入比賽現場須穿著襪子、未攜帶戰鬥陀螺者，可向現場櫃檯免費借用。
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現在市面上許多人買不到正版的戰鬥陀螺，不少家長可能擔心孩子沒有武器、無法參賽，但活動現場準備了五組可供借用的陀螺，完成預約後即可加入比賽，活動免費報名，每天晚上8時30分截止登記，參賽者須脫鞋、著襪進入瑞奇活力館。
除了熟悉戰鬥陀螺的孩子，現場也有不少初次接觸的家長親自上場，親子一起同樂，畫面十分溫馨。工作人員會協助介紹發射器操作方式及基本規則，參賽者可以在開放時段暖身、熟悉競技盤，再進入正式賽程。比賽現場不時傳出歡呼聲，就算陀螺被撞飛出場，戰鬥陀螺戰士們依然笑著迎接下一局。
雖然是飯店內的親子活動，比賽流程仍相當完整，晚上9點對戰開始，工作人員擔任裁判，帶領選手高喊「3、2、1，Go Shoot！」發射陀螺，同步錄影，十分嚴格。並依照旋轉勝利、爆裂勝利、擊飛勝利及極限勝利等情況計分，率先取得4分的選手晉級。
📌時間：每日21：00
📌地點：遠雄悅來大飯店瑞奇活力館
📌費用：免費報名
📌報名方式：於瑞奇活力館櫃檯預約，當日20時30分前截止
📌注意事項：進入比賽現場須穿著襪子、未攜帶戰鬥陀螺者，可向現場櫃檯免費借用。