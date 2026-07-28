我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣今（28）日下午發生規模7.1強震，台積電熊本廠所在的菊陽町，震度達5+，地震發生後廠區員工一度進行疏散。台積電晚間最新表示，先前疏散至室外的全體員工均已確認平安，目前廠房結構安全無虞，員工已陸續返回廠內；然而，為了防範餘震風險，正在興建中的新廠已部分暫停施工。綜合日媒報導，熊本強震發生後，台積電熊本廠第一時間啟動緊急應變程序，預防性地將廠內工作人員疏散至戶外集合點。而台積電最新聲明表示，經過緊急盤點，疏散至室外的全體員工皆已確認安全無恙。經專業工程人員進行初步安全評估後，確認廠房結構並未受到損害，目前員工正依序返回廠區內。儘管廠房建築安全無虞，台積電強調，團隊目前仍持續針對廠內的精密半導體設備、機台及管線進行更精細的檢測與排查作業，以確保無任何隱性影響。此外，針對位於一廠旁、目前正緊鑼密鼓建設中的熊本二廠，台積電表示，為防止強烈餘震可能帶來的潛在工安風險與二次災害，目前已採取預防性措施，暫停了部分工地施工作業。日本氣象廳警告，未來數天內該區域仍可能發生強烈餘震。台積電表示，將在確保人員安全與工程結構無虞的前提下，謹慎評估後續復工時程。