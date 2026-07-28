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中華職棒味全龍今（28）日以6：1擊退富邦悍將，先發投手蔣銲（John Gant）主投7局失1分，奪下本季第6勝，開季14戰繳出13場優質先發，不僅坐穩防禦率王寶座，三振數還超越隊友鋼龍（Andrew Gagnon），成為聯盟三振、防禦率「雙冠王」。面對臺北大巨蛋室內低溫，蔣銲坦言很喜歡，「雖然我比較喜歡在熱的地方投球，但偶爾轉換也不錯。」蔣銲此役面對悍將打線，持續展現聯盟防禦率王的實力，主投7局失1分，僅被敲出2安，送出7次三振、2次保送，賽後防禦率下修至1.41。此外，蔣銲總三振次數累積92次，超越隊友鋼龍，暫居聯盟防禦率、勝投「雙冠王」。蔣銲笑說自己並非三振型投手，「我盡量進攻好球帶，目標不是累積三振，而是讓球隊取得贏球優勢，但我喜歡三振，就順其自然。」蔣銲曾在2023年因手術韌帶置換手術（Tommy John手術）導致球季報銷，本季投球局數即將突破百局，龍隊總教練葉君璋表示，會特別注意使用方式，讓蔣銲能維持一整年的狀況。蔣銲則認為現階段還不會累，「去年也投了100局，現在健康的情況下，把局數往上堆。」值得一提的是，蔣銲今年在大巨蛋出賽4場，防禦率僅1.04，「我喜歡在這邊投球，當然今天冷氣比較冷、乾燥。」蔣銲說，這個時間點室外球場很熱，雖然自己喜歡在熱的地方投球，但偶爾轉換也不錯，「準備的方式都一樣，無論我在哪個球場。」