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今年連爆3起食安事件！麵屋一燈發聲了

▲麵屋一燈今年已接連爆發3起食安事件。（圖／麵屋一燈臉書）

麵屋一燈完整聲明如下

▲有多名顧客在社群反映，到華泰名品城分店用餐後，出現腹痛、腹瀉。對此，麵屋一燈今（28）日發出聲明。（圖／麵屋一燈）

麵屋一燈又爆食安問題！近期有多名顧客在社群反映，到華泰名品城分店用餐後，出現腹痛、腹瀉。對此，麵屋一燈回應，已停止販售「海膽扇貝拉麵」、全台下架相關扇貝食材、封存同批次海膽醬汁，也將全力配合調查。事實上，麵屋一燈今年已接連爆發3起食安事件，第一起是在今年3月，桃園華泰Outlet店有多組顧客用餐後，出現上吐下瀉情形，桃園市衛生局稽查發現，有食材外箱放置地上未墊高、冷藏庫地面有髒污2個缺失。第二起則發生在5月多，是在台中勤美分店，有多組顧客用餐後出現肚子痛、腹瀉等症狀，食安處派員稽查，發現店內步入式冰箱的食材沒有完整覆蓋，也沒有區隔存放，當時已責令業者限期改善。到了7月份，近期又有不少顧客，在「麵屋一燈」華泰名品城的分店用餐後，反映腹痛、腹瀉，對此，麵屋一燈回應，先停止販售「海膽扇貝拉麵」，跟下架相關扇貝食材、封存同批次的海膽醬汁，也全力配合相關調查。