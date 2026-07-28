麵屋一燈又爆食安問題！近期有多名顧客在社群反映，到華泰名品城分店用餐後，出現腹痛、腹瀉。對此，麵屋一燈回應，已停止販售「海膽扇貝拉麵」、全台下架相關扇貝食材、封存同批次海膽醬汁，也將全力配合調查。
今年連爆3起食安事件！麵屋一燈發聲了
事實上，麵屋一燈今年已接連爆發3起食安事件，第一起是在今年3月，桃園華泰Outlet店有多組顧客用餐後，出現上吐下瀉情形，桃園市衛生局稽查發現，有食材外箱放置地上未墊高、冷藏庫地面有髒污2個缺失。
第二起則發生在5月多，是在台中勤美分店，有多組顧客用餐後出現肚子痛、腹瀉等症狀，食安處派員稽查，發現店內步入式冰箱的食材沒有完整覆蓋，也沒有區隔存放，當時已責令業者限期改善。
到了7月份，近期又有不少顧客，在「麵屋一燈」華泰名品城的分店用餐後，反映腹痛、腹瀉，對此，麵屋一燈回應，先停止販售「海膽扇貝拉麵」，跟下架相關扇貝食材、封存同批次的海膽醬汁，也全力配合相關調查。
麵屋一燈完整聲明如下
我們已注意到社群平台有消費者反映用餐後身體不適，對於消費者的不適與擔憂，我們深表關心。我們已於第一時間主動聯繫當事人，了解相關情況並提供協助。
同時，本公司已立即啟動食品安全調查，全面檢視相關食材、保存及作業流程。基於審慎原則，我們已於今日開業前預防性完成以下行為:
現場清消作業 停止販售海膽扇貝拉麵 全台下架相關扇貝食材 封存同批次海膽醬汁
目前事件原因仍待進一步確認，我們將全力配合相關調查，並秉持公開透明的原則，於有明確結果後第一時間向社會大眾說明。食品安全是我們最重視的承諾，我們將持續以最高標準檢視每一項作業流程，確保消費者安心。
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事實上，麵屋一燈今年已接連爆發3起食安事件，第一起是在今年3月，桃園華泰Outlet店有多組顧客用餐後，出現上吐下瀉情形，桃園市衛生局稽查發現，有食材外箱放置地上未墊高、冷藏庫地面有髒污2個缺失。
第二起則發生在5月多，是在台中勤美分店，有多組顧客用餐後出現肚子痛、腹瀉等症狀，食安處派員稽查，發現店內步入式冰箱的食材沒有完整覆蓋，也沒有區隔存放，當時已責令業者限期改善。
到了7月份，近期又有不少顧客，在「麵屋一燈」華泰名品城的分店用餐後，反映腹痛、腹瀉，對此，麵屋一燈回應，先停止販售「海膽扇貝拉麵」，跟下架相關扇貝食材、封存同批次的海膽醬汁，也全力配合相關調查。
我們已注意到社群平台有消費者反映用餐後身體不適，對於消費者的不適與擔憂，我們深表關心。我們已於第一時間主動聯繫當事人，了解相關情況並提供協助。
同時，本公司已立即啟動食品安全調查，全面檢視相關食材、保存及作業流程。基於審慎原則，我們已於今日開業前預防性完成以下行為:
現場清消作業 停止販售海膽扇貝拉麵 全台下架相關扇貝食材 封存同批次海膽醬汁
目前事件原因仍待進一步確認，我們將全力配合相關調查，並秉持公開透明的原則，於有明確結果後第一時間向社會大眾說明。食品安全是我們最重視的承諾，我們將持續以最高標準檢視每一項作業流程，確保消費者安心。