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台語創作樂團「歐巴尚青」由嚴之、陳曼青、安祖三人組成，不過近日卻爆出婚外情風波，主唱嚴之被爆料在老婆王茉聿懷孕期間，跟同團鼓手陳曼青發展不倫關係，不僅多次到汽車旅館約會，甚至還在錄音室發生親密關係，為此出軌兩人承認事實，並對外道歉。根據《壹蘋新聞網》報導，嚴之與陳曼青從2024年初開始了不倫關係，不僅曾被目擊前往汽車旅館約會外，還曾在錄音室發生親密關係，甚至傳出陳曼青穿著情趣內衣赴約，而這段不倫戀發生期間，是嚴之擁有「最辣護理師」的老婆王茉聿懷孕期間。事件曝光後，王茉聿氣得要求陳曼青簽署切結書，承諾不再與嚴之有任何感情糾葛，陳曼青事後已支付新台幣30萬元賠償，希望平息風波。針對相關爆料，嚴之的經紀公司「時代創藝」發表聲明，承認自己在婚姻中犯下錯誤，並向家人、團員及外界致歉，表示已跟妻子達成「以家庭與孩子為優先」的共識。陳曼青則表示，自己已結束前一段婚姻，目前為單身，對於造成傷害深感歉意，也強調現階段與嚴之僅維持工作合作關係。「時代創藝」則回應爆料內容與事實有出入，但證實嚴之的婚姻失當行為，目前相關事宜已協商完成。由嚴之、陳曼青及安祖組成的「歐巴尚青」曾推出兩張台語專輯，原本發展備受看好，如今因感情風波陷入爭議，未來動向也掀起樂迷注意。