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金州勇士在今年休賽季錯失詹姆斯（LeBron James）後經歷了一段艱難時期，但柯瑞（Stephen Curry）仍找到機會拿隊友開個玩笑，藉此輕鬆一下。在勇士球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）告別辮子頭造型後，他也調侃了老隊友，展現好交情。目前仍處於前十字韌帶（ACL）撕裂復健期、預計要到1月才能歸隊的巴特勒，近日在Instagram上發布了一張照片，展示了他剪去留了多年的辮子頭後的新造型。巴特勒在貼文中寫道「掰掰了辮子」，這讓柯瑞忍不住留言調侃。柯瑞對於巴特勒這項決定的時機與隨興發表了嘲笑評論，他寫道：「這絕對是Gemini策劃出來的狀況。」多年來，巴特勒因不斷嘗試各種新奇髮型而聞名，一路上也引來許多善意的玩笑，其中包含他先前令人印象深刻的「Emo（情緒搖滾）髮型」時期。柯瑞這次的調侃也延續了這個模式，反映出兩位球星之間輕鬆愉快的交情。考慮到勇士目前的處境，這種輕鬆的時刻顯得更具分量。金州勇士在今年休賽季未能網羅詹姆斯，現有陣容仍留下許多未解的疑問。柯瑞被要求承擔越來越多的責任，卻沒有獲得他這個等級的球員通常該有的支援。柯瑞嘲笑巴特勒的新髮型只是一個輕鬆的小插曲，但這也提醒了大家，即使在一個充滿挫折的休賽季中，球隊的化學效應依然完好無損。勇士下個賽季要具備競爭力，需要的將不只是良好的氛圍，但這無疑是個好的開始。讓柯瑞保持開心，比以往任何時候都更重要。勇士球團高層並未總是將他的巔峰歲月發揮到極致。儘管柯瑞整個職業生涯對金州勇士的忠誠有目共睹，但陣容持續的缺陷最終可能會考驗他的耐心，尤其是當他正在衡量自己還剩下多少個現實的奪冠窗口時。