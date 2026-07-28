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有「韓國梅西」美名的24歲韓國足球明星中場李剛仁（Kang-in Lee），今年夏天正式轉會至西甲勁旅馬德里競技，雖然加盟事宜已確定、官方也發表消息，但李剛仁目前卻仍留在韓國，據西媒《馬卡報》、韓媒《SPOTV news》解析原因，竟是因為兵役問題。李剛仁在2023年杭州亞運隨隊奪下金牌，取得免役資格，但卻未進行相關手續，導致目前為「未服役」狀態，若無法在7月30日前解決，只能等到馬德里競技訪韓時與團隊會合。《馬卡報》報導指出，李剛仁正面臨著國家級的課題，因履行兵役特例規定的相關義務，目前無法離開韓國，何時能歸隊加入球隊，將取決於所有行政手續完成的時間點。」馬德里競技於今年夏天確定簽下李剛仁。總監阿萊曼尼（Mateu Alemany）從李剛仁效力瓦倫西亞青訓時期，就一直關注著他並發出邀請，總教練西蒙尼（Diego Simeone）也指定李剛仁作為格里茲曼（Antoine Griezmann）的接班人。李剛仁新球季的背號7號，雖然馬德里競技透過盛大的「官宣」，宣告李剛仁時隔3年重返西班牙賽場，但球員本人卻無法參與球隊的季前訓練。《SPOTV news》指出，李剛仁在2023年杭州亞運中，隨U-23國家隊奪得金牌，獲得了免除兵役的特例待遇。然而，他目前尚未前往新兵訓練營，兵役特例手續也尚未正式啟動。由於官方身份仍屬於「未服役」，因此必須經過幾項行政手續，並等待相關部門批准更新出國許可。《馬卡報》報導中表示，根據韓國法律，李剛仁暫時必須留在韓國。雖然馬競球迷相當期待看到「韓國梅西」在西蒙尼總教練麾下訓練與比賽，但這個畫面何時能實現仍是未知數，「目前無法確定李剛仁究竟何時能歸隊。」目前在FC首爾訓練場自主訓練保持狀態的李剛仁，若相關手續在7月30日前解決，他將立即飛往西班牙，加入馬德里競技在當地的季前訓練。馬德里競技也正採取最佳措施，確保李剛仁歸隊後能盡可能跟上球隊訓練節奏。為了讓他歸隊時體能不落後，球隊正進行遠端追蹤訓練。《SPOTV news》報導，《SPOTV news》已經向李剛仁傳達體能及營養指示，以便他能配合球隊的訓練步調，並在8月9日對陣曼城的熱身賽中展現出預期的高水準表現。