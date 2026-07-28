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日本熊本縣今（28）日下午發生規模7.1強震，位於熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」（Aeon Mall）傍晚發生爆炸。據當地消防部門表示，已有4人送醫，均意識清醒，另外現場還有多人受困，救援工作進行到深夜，由於擔心發生二次事故，搜救進展相當有限。至於商場爆炸原因，一名日本政府官員表示，目前還要調查，「但有接獲報告指出現場發生了瓦斯洩漏」。綜合日媒報導，地震發生後，商場已先將員工及顧客疏散至室外，而就在約200位設施內人員撤離後，商場發生爆炸。爆炸導致商場二樓部分坍塌，多人因而受困。警方相關人士透露，設施內約有20至30名員工失聯，是否另外有顧客失聯則尚無法確認。一名日本政府官員於28日晚間接受採訪時表示，「雖然尚不清楚是否為導致爆炸的原因，但有接獲報告指出現場發生了瓦斯洩漏。目前已將瓦斯總開關關閉，警察、消防單位以及自衛隊正在全力展開救援行動」。爆炸造成永旺夢樂城的天花板及外牆大範圍剝落，建築骨架裸露，部分還出現彎曲變形，大量碎片散落。一名男性員工表示，地震過後不久，聽到「轟」的一聲巨大爆炸聲響，接著就看到永旺夢樂城升起灰色煙霧。有專家表示，目前還不了解具體情況，但可能是強震損壞了商場燃氣設備，導致燃氣洩漏，洩漏的燃氣在建築物內部等相對封閉的空間內積聚，與空氣混合，之後再由於某種原因被點燃，最終引發強烈爆炸。