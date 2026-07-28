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▲東海政治系發表聲明，證實柯羅已經畢業離境，在學時爆發多起性平事件。（圖／翻攝東海政治系官網，2026.07.28）

在學時曾爆多起性平事件 校方介入處理

實境節目《中文怪物》烏克蘭籍參賽者柯羅（Roman Koval）近日因在社群平台發文評論台北市議員苗博雅，稱「不穿裙子很安全不會被偷拍」、「她不裝男人我會考慮娶她」等言論，引爆網友怒火，不少人批評其言論涉及性別歧視，甚至有人喊出「送他回烏克蘭」。由於柯羅常自稱是「東海人」，爭議延燒至母校。東海大學政治學系今（28）日在官網發布聲明，強調柯羅已於今年7月畢業，目前已離境台灣，並指出他就學期間遭控偷拍、性騷擾等事件時，校方均已主動介入處理，並安排相關性平教育與輔導。柯羅過去曾遭多名女性指控偷拍及私訊騷擾，並於2025年9月透過影片公開致歉。25日，他又在社群平台針對「725反毒油遊行」發表看法，並評論台灣政治人物及性別議題，其中點名苗博雅的發言再度引發爭議，雙方隨後隔空交鋒，相關貼文在網路上持續延燒。東海大學政治學系在聲明中表示，柯羅曾就讀該系，並已於今年7月畢業，經校方國際處確認，目前已離開台灣。他在社群媒體上針對女性、多元性別及民意代表所發表的言論，屬於個人行為與個人立場，絕不代表政治學系或學校的立場。政治系強調，系上一貫秉持平等、尊重與包容的核心價值，反對任何針對性別、性傾向、性別認同、種族或國籍的歧視性言論及仇恨觀點。此外，政治系也證實，柯羅在就學期間曾遭控涉嫌偷拍女性及性騷擾等性平事件，校方當時均已主動介入處理，並針對其不當行為安排相關性別平等教育與輔導。聲明最後指出，政治學的本質在於探討民主、人權、正義與多元社會的共存，任何否定他人基本人權的言行，都違背政治學系的教育理念。校方感謝社會各界的關心與監督，未來也將持續以實際行動捍衛自由、平等的核心價值，與全體師生共同打造尊重差異、安全包容的校園環境。