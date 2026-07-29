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道瓊大漲537點 標普續創收盤新高

財報報喜帶動傳產股 可口可樂、宣偉領漲

半導體續遭拋售 AMD、美光重挫逾8%

油價重挫提振市場 資金轉向金融、醫療股

市場靜待Fed決策 科技巨頭財報成本週焦點

美股週二（28日）漲跌互見，道瓊工業指數在企業財報表現亮眼、國際油價大跌，以及資金持續由科技股轉向傳產股帶動下，大漲逾500點，連續第三個交易日收紅；標普500指數小幅上揚，再創收盤新高。不過，以科技股為主的那斯達克指數則小跌作收，半導體類股持續遭遇賣壓，費半ETF連跌第四天。市場也將焦點轉向美國聯準會（Fed）即將公布的利率決策，以及本週科技巨頭財報。道瓊工業指數上漲537.24點，漲幅1.03%，收在52747.32點；標普500指數上漲0.21%，收7428.78點，再度刷新收盤歷史新高。相較之下，那斯達克綜合指數下跌0.22%，收24876.91點，顯示市場資金持續流出先前漲勢強勁的科技股。費城半導體指數大跌519.20點或4.49%，收11035.68點。企業財報成為道瓊指數走強的重要推手。塗料大廠宣偉（Sherwin-Williams）公布第二季獲利優於市場預期，股價勁揚8%；飲料龍頭可口可樂（Coca-Cola）同樣繳出營收、獲利雙雙優於預期的成績單，並上調全年財測，激勵股價大漲5%。市場認為，在大型企業財報支撐下，資金開始流向基本面穩健、估值相對合理的傳統產業。科技股則持續承受獲利了結壓力。追蹤半導體產業的VanEck Semiconductor ETF（SMH）下跌超過3%，連續第四個交易日收黑，其中超微（AMD）與美光（Micron）股價雙雙重挫超過8%，拖累整體科技族群表現。科技類股ETF（XLK）也跌至5月初以來最低水準，反映近期市場持續降低AI與半導體等高估值股票部位。台積電ADR下跌6.78點，跌幅1.70%，收在392.31點。另一方面，伊朗與沙烏地阿拉伯、阿曼就荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）相關議題展開討論，市場對中東供應風險的憂慮降溫，帶動國際油價大跌。紐約西德州中級原油（WTI）期貨收跌約4%，報每桶79.26美元；布蘭特原油期貨則下跌4.8%，收報84.09美元。油價回落也為市場帶來支撐，醫療保健ETF（XLV）與金融ETF（XLF）雙雙創下歷史新高，其中保險類股表現尤其強勁，顯示市場資金持續由科技股輪動至金融、醫療等防禦型及傳統產業。Baird投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，這波市場資金輪動相當全面，動能股回檔的情況已持續約6至8週，主要反映市場技術面調整，而非企業基本面出現重大變化。不過，他也提醒，若消費、金融及工業等景氣循環股要持續受到資金青睞，仍須建立在油價與利率維持目前水準的前提下。他指出，一旦殖利率全面攀升，或國際油價再次逼近每桶100美元，市場對消費、金融及工業股的投資熱情恐將受到影響。市場接下來將聚焦聯準會週三公布的利率決策。市場普遍預期，Fed本次將維持利率不變，但投資人更關心主席鮑爾（Jerome Powell）對後續貨幣政策的談話。根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場仍預期Fed最快可能於9月升息1碼（0.25個百分點）。此外，本週包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta及微軟（Microsoft）等科技巨頭也將陸續公布財報，市場將藉此觀察AI投資熱潮是否仍能支撐科技股後續表現。