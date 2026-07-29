我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢26日舉辦盛大生日會活動，吸引上千名粉絲到場，李珠珢現場換上3套不同風格的服裝，帶來熱舞表演，其中有一段舞蹈被封為「抖胸舞2.0」，李珠珢跳起來相當性感。影片在社群上曝光後，吸引萬人觀看，粉絲看了也紛紛留言直呼著迷，更有人開玩笑說重複看了5小時。當天在生日會上，李珠珢其中一套造型是白色緊身上衣，內搭蕾絲綁帶小可愛，下半身則是搭配緊身牛仔褲，跳起舞來身材曲線相當性感。只見她先是帶來韓國KT巫師隊的出局舞蹈「鴨子舞」，前後抖動臀部、胸部，讓粉絲全看暈，直呼這比崔傘的「抖胸舞」還好看，是2.0版本。接著李珠珢又帶來台韓職棒共用的出局歌〈Higher〉，這舞蹈標誌性的動作是學小貓將雙手握拳舉在胸前，然後一邊擺動臀部、一邊出拳，魔性洗腦的動作被粉絲封為「貓貓拳」或「喵喵拳」、「貓咪舞」，不少啦啦隊女神都跳過，李珠珢跳起來也格外好看。事後許多粉絲將現場畫面分享到社群，吸引萬人觀看，大家全都被李珠珢的舞姿迷暈，紛紛留言：「一直看是正常的嗎」、「這只是一個女生跳個舞罷了，沒什麼，目前只看五小時而已，還好」、「這個腰臀比和整體身材堪稱完美和極品」、「誰能教我這影片怎麼下載嗎」、「她不管穿什麼衣服都很好看，這樣簡簡單單的白色上衣加藍色牛仔褲，就好看的不得了」。