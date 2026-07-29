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白海豚颱風恐成強颱！挑戰今年風王：路徑朝日本靠近

▲最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「白海豚」由生成起36小時、已爆發性增強至中颱上限（48米/秒）、即將輕易跨過「強烈」的門檻。（圖//中央氣象署）

▲白海豚颱風路徑一路往日本東南方海面前進，對台灣無威脅。（圖/中央氣象署）

今熱飆36度！開啟午後雷雨模式

▲未來一周各地高溫32至35度，大台北要留意局部36度或以上的高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲本周天氣呈現越來越穩定的趨勢，午後出現大雨的機率逐日降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風持續增強，根據氣象專家吳德榮表示，白海豚將於明（30）跨過強烈颱風門檻，並有機會挑戰今年風王，將持續增強為典型聖嬰年「強而大」颱風，並將一路往日本東南方海面前進；此外，今（29）日高溫飆36度，午後雷雨機率高，類似天氣型態將持續到下週五。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「白海豚」由生成起36小時、已爆發性增強至中颱上限（48米/秒）、即將輕易跨過「強烈」的門檻。吳德榮分析，白海豚將於明（30）日增強至平均風速63米/秒，有登今年風王的機率（原巴威紀錄平均風速60米/秒；；未來5天向西北西進行，朝日本東南方海面接近。根據最新歐洲模式系集模擬顯示，由於「白海豚」途經高海溫、高海洋熱含量(OHC)、低垂直風切及高層強輻散等環境條件，將持續增強為典型「超級聖嬰年」「大而強」的颱風；不過，未來10天的「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，對臺尚無威脅。吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日水氣略減，南部、東南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前、天氣偏熱，要防晒、防中暑。各地氣溫如下：北部23至36度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至36度。吳德榮近一步表示，明日至週六（30至8月1日）太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，午後山區及少部分鄰近平地仍有局部雷雨的機率，各地白天偏熱，要防晒、防中暑。週日至週三（8月2至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，都要注意防晒、防中暑。下週四、五（6、7日）水氣漸增、午後局部雷陣雨機率提高。