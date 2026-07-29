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▲夏目漱石的熊本故居是距今128年前的歷史建築。（圖／翻攝自熊本觀光網站）

日本熊本昨日發生芮氏規模7.1的地震，最大震度高達7級，造成部分地區交通癱瘓、建物倒塌，災情嚴重。而台劇《紡綞蟲的記憶》就曾在熊本取景，當時拍攝地點包含日本文豪夏目漱石的故居以及水前寺公園、八代市日奈久溫泉等知名景點，讓人印象深刻。《紡綞蟲的記憶》是2018年推出的台日合拍偶像劇，由莊凱勛、金子昇、柴本幸與瑤涵沂領銜主演。故事結合了城鄉開發、生態保護與成熟男女的情感糾葛，探討家庭責任與命運的錯過。該劇大量在熊本取景，拍攝地點包含夏目漱石的故居以及水前寺公園、八代市日奈久溫泉、熊本市電車等等，將熊本當地的人文特色、景物完美呈現，受到台日高度關注。而當年拍攝前，熊本2016年也才剛發生大地震，災情嚴重，事後經過1年時間的重建，才讓居民走出傷痛，這讓男主角莊凱勛格外有感，直呼：「熊本能在一年內就能從地震中重建，就像劇中每個角色都有傷口，但能找到重建的勇氣。而且熊本真的很美，希望我能把熊本及熊本城之外的魅力傳達給台灣。」如今熊本又遭遇地震天災，昨日的7.1地震已正式命名為「令和8年熊本地震」，目前傷情還在統計中。據日媒報導，八代市有房屋倒塌，壓死住戶，永旺夢樂城（AEON MALL）也出現爆炸倒塌災情，傳出數十名員工及顧客失聯與受困。另外，熊本城部分石垣外牆也再次傳出坍塌，九州高速公路甚至出現路面隆起的情況，熊本居民又須面臨長久的災後重建，令人不捨。