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熊本43家醫療院所受災 透析中心也受停電影響

濟生會熊本醫院84名傷患湧入 至少1人昏迷

多家醫院急診爆滿 重症患者須分流

停電癱瘓醫院 院方：現場宛如野戰醫院

停電加高溫 住院長者疑出現熱衰竭

熊本大學醫院支援收治 兒童療育中心停電撤離

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震、最大震度7後，災情持續擴大。厚生勞動省統計，截至28日晚間10時，熊本縣已有43家醫療院所因停電、停水或醫療氣體中斷等原因受災，部分醫院甚至喪失醫療功能，不得不緊急將病患轉院。有醫院因停電將病床搬到戶外安置，院方形容現場「宛如野戰醫院」。根據日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動省表示，截至28日晚間10時，熊本縣共有43家醫療機構通報災情，受災原因包括停電、停水，以及醫療氣體無法供應等。受影響醫療院所主要集中在八代市（15家）、宇城市（10家）、熊本市（4家），其餘分布於宇土市、美里町、蘆北町、甲佐町、菊池市、大津町、冰川町、水俁市、御船町及益城町等地。另外，全縣還有11家洗腎（人工透析）中心因停電、停水受影響，厚生勞動省正持續掌握設備運作及病患狀況。目前日本已透過災害醫療資訊系統（EMIS）統整各醫療院所資訊，熊本縣及九州各地災害醫療支援隊（DMAT）也陸續投入救援。位於熊本市南區的濟生會熊本醫院表示，截至28日晚間10時，已有84名地震傷患送醫，其中至少1人陷入昏迷。院方指出，目前收治病患多因家具倒塌造成骨折等外傷，400張病床幾乎已滿，正積極與鄰近醫院協調分流病患。院內雖出現漏水及部分外牆受損，但暫未影響醫療作業。不過，由於附近部分醫療機構已無法正常運作，不少慢性病患者紛紛致電，希望醫院能協助開立平時服用的藥物，醫院也緊急召回醫護人員支援急診與住院照護。為保留醫療量能，院方宣布29日起除緊急患者外，原則上暫停一般門診及預定住院。熊本縣冰川町的八代北部地域醫療中心，截至晚間9時30分已收治約80名傷患。宇城市的宇城綜合醫院則接收40名傷患，其中10人經檢傷分類後被判定為重傷。院方表示，急診已超過負荷，暫停接收新的救護車病患。熊本紅十字醫院截至晚間8時50分，共收治57名傷患，包括11人由救護車送醫、46人自行就診，患者傷勢包含骨折、挫傷及燒燙傷等。由於院內設備與水電供應未受影響，仍維持醫療運作，但院方也宣布，自29日起至31日暫停一般門診及預定住院，以集中醫療資源應對災情。受災最嚴重的熊本南醫院位於宇城市，因地震造成全面停電，截至29日凌晨仍無法恢復正常運作。院方表示，為避免餘震造成危險，已緊急決定將所有住院病患轉送其他醫院。在等待轉院期間，只能把病床搬到戶外停車場，或鋪設床墊供病患暫時休息，這樣的情況已持續超過7個小時。管理人員形容：「整座醫院現在就像野戰醫院一樣。」醫院目前仍依靠兩部緊急發電機維持呼吸器等維生設備運作，但儲存的重油僅足夠支撐約3天，若無法及時補充燃料，恐將影響重症患者照護。截至目前，熊本南醫院已完成127名住院病患的跨院轉送，停車場內不斷有救護車及福祉計程車進出，醫護人員忙著協助患者轉院。院方表示，目前使用呼吸器的患者病情仍維持穩定，尚未出現惡化情形。醫院行政主管表示，地震發生後第一時間便確認所有呼吸器是否正常運作，並協助可自行行走的患者撤離，「雖然情況超出預期，但仍會盡全力將剩餘患者安全送往其他醫院。」除熊本南醫院外，御船町希望之丘醫院及八代更生醫院也因災情停止診療，三家醫院均已啟動病患跨院轉送機制。宇城市櫻十字熊本宇城醫院同樣受到重創。院方表示，地震造成供水水塔損壞，加上停電，目前只能依賴緊急發電機供電。不過，病房空調無法運作，院內約240名住院患者多為高齡長者，已有數人疑似因高溫出現熱衰竭症狀及發燒，院方只能透過口服補液鹽等方式緊急處置。目前醫院已向同集團其他醫院調度飲用水及救援物資，但仍需一段時間才能送達。相較之下，熊本大學醫院建築並未受損，院方表示，將協助收治南部災區無法繼續診療醫院轉送的患者。為保留急救量能，醫院宣布暫停非緊急住院及一般手術，但門診仍維持正常服務。此外，位於宇城市的熊本縣兒童綜合療育中心雖未傳出人員傷亡，但因停電影響照明及空調，全體院童與工作人員已暫時撤離至戶外停車場避難，等待電力恢復。