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▲《請世界吃桌》前陣子才到熊本錄影，一行人在熊本城前辦桌，相當盛大且熱鬧。（圖／請世界吃桌臉書）

日本熊本昨（28）日下午發生芮氏規模 7.1 強震，陸續傳出災情與死傷，引發國際關注。巧合的是，實境節目《請世界吃桌》最新一集中，團隊剛好前往熊本辦桌；如今驚聞強震，節目官方臉書昨深夜特別以中、日雙語發文為日本祈福：「今天驚聞熊本強震、熊本城受損，我們的心與大家同在，祈願熊本的朋友都平安。」熊本昨日發生7級地震，日本社群平台隨後也瘋傳熊本城內有石牆大面積崩塌，熊本城官方則發出聲明宣布緊急關閉。台灣實境節目《請世界吃桌》前陣子才到熊本錄影，一行人在熊本城前辦桌，相當盛大且熱鬧。如今聽聞災情，節目官方也在臉書上發聲：「不久前，《請世界吃桌》才在熊本城前，和熊本的朋友們同桌吃飯。今天驚聞熊本強震、熊本城受損，我們的心與大家同在，祈願熊本的朋友都平安。」貼文一出，許多台灣人也一同替日本集氣、祈禱，「才看完你們在熊本辦桌，心裡揪了一下～還好辦桌結束了！希望大家都平安，希望日本能夠順利度過這次難關」、「剛剛看到新聞也是想到辦桌」、「才在看新的一集，希望大家都能平安」、「祈願一切平安、天佑日本！ 」根據日本氣象廳觀測資料顯示，規模7.1地震發生在熊本縣熊本地方，震源深度僅10公里，九州地區感受到強烈搖晃，熊本縣宇城市、冰川町震度高達7級，本州中國地區以及四國都感受到搖晃。地震發生後JR九州新幹線、普通列車全線暫停行駛，接著大型商場「永旺」（AEON）更發生爆炸。日本首相高市早苗指示，以「人命第一」為最高原則，由警察、消防、自衛隊及海上保安廳為主力，全力投入救援及緊急應變。